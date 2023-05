FOTO VIDEO| ECO CHALLENGE Ciugud: Punctul de întâlnire al pasionaților de mașini electrice. Cât costă să parcurgi 500 de kilometri cu un astfel de mașină?

FOTO VIDEO| Copil de doar 2 ANI, găsit singur printre mașini, pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia. Poliția a fost alertată

Într-un moment plin de îngrijorare, un copil a fost găsit pierdut pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia, doar pentru a fi salvat de o amabilă doamnă, care l-a adus în siguranță înapoi la mama sa.

Incidentul s-a desfășurat pe Bulevardul Transilvaniei, unde un copil de doar 2 ani a fost găsit umblând singur prin parcarea din capătul bulevardului. Doamna care a văzut micuțul a alertat poliția și a stat cu cel mic de vorbă, încercând să îi gîsească părinții până când au sosit autoritățile.

”Veneam de la cafeneaua din colț, mergeam spre alimentară și am văzut un băiețel singur printre mașini. Ne-am uitat, nu era niciun părinte cu el, am mai așteptat, poate apărea. Băiețelul ne-a spus că are doi ani și îl cheamă Teo și nu știa unde sunt părinții lui. Până la urmă am sunat la poliție, au venit foarte repede și acum Teo este din nou cu părinții lui”, a spus Raluca Mugescu, doamna care l-a ajutat pe cel mic.