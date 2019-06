FOTO-VIDEO/ Comorile virgine ale Munților Apuseni căzute sub drujba tăietorilor de lemne

”Una dintre cele mai atractive destinaţii turistice din România o constituie zona Munţilor Apuseni. Găsești aici locuri încărcate de istorie şi tradiţie, cu peisaje care te înfioară de emoţie.

Cheile Pociovaliștei alcătuiesc o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip mixt), situată în vestul Transilvaniei, pe teritoriul județului Alba se află la trei kilometri de Cheile Runcului şi fac legătura spre Rezervaţia Geobotanică Scăriţa-Belioara. Cheile sunt o arie naturală complexă, constituită din forme de relief pitoreşti, o asociaţie de abrupturi prăpăstioase, creste, turnuri şi hornuri”.

Parcă nu ajung cuvintele care să descrie frumusețea și unicitatea locului.

Cheile Piciovalistei comuna Ocolis Alba Cheile Piciovalistei comuna Ocolis AlbaAcolo cumnatul primarului e seful la defrisat… Publicată de STOP Defrișărilor pe Duminică, 16 iunie 2019

Realitatea surprinsă de ochiul călătorului care vrea să ajungă în zonă este cu totul alta. Într-adevăr, ți se taie respirația. Copaci tăiati, stivuiti de-a lungul drumului, de o parte si de alta pe kilometri întregi. Asta este imaginea care te însoțește în rezervație.

Pe pagina de Facebook a STOP Defrișărilor au fosta postate nu numai imagini, ci și ”o discuție cu oamenii locului”: ”Ziua bună! Oare spre Cheile Pociovaliștei îi bine? Da! Da unde mereți? Să vizitam cheile! Nu după lemne? Aveţi de vânzare? Nu io, are Puiu! Cine? Puiu cumatul primarului! Are multe? Are că duce cu duba toată ziua da mai mult noapcea și în sfârțit de săptămână ca nu sunt controale și mai au și alții! Cât e maşina? Api întrebați pe la centru ca și vicele are! Vicele? Da ăla are multă pădure în proprietatate, da de 20 ani tot taie și e tot întreagă! Cum? Da are oameni pe Beni ce îi marchează! Taie tot de pe lângă proprietate de la stat si a lui e tot intreaga! Eu vreau 10 m da fara acte! No găseşti, ca doară pe astia nu ii opreşte nimeni au oameni! Da sa nu am probleme! Nu ai no, ca astia au pe la judeţ ți de suna la miliţie aia ii suna inapoi de pe alte numere si le spune ca au fost reclamati si isi fac acte! No buna treaba, cand ma intorc vorbesc sa imi aducă la Mihai ViteazuI! No ca odată ti le aduc noaptea ca nu ii nici dracu pe drum se descurca astia is instruiţi!”