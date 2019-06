FOTO/VIDEO: Bărbatul din Teiuș care și-a zidit Loganul în peretele casei şi-a transformat gospodăria într-o mică grădină zoologică: 2 struţi africani, 2 păsări Emu și 5 păuni, cresc lângă găini în gospodăria lui

După ce luna trecută a lăsat cu gura căscată comunitatea din Teiuș, dar și pe oamenii care traversează localitate prin ideea năstrușnică pe care a avut-o, să-și prindă de perete jumătate de Logan, Vasile Teasc ne surprinde din nou cu mica grădină zoologică pe care o are în gospodărie.

Mare iubitor de animale, prin curtea lui aleargă în voie tot felul de orătănii dar și porci, pui de pisică și câini. Piesele de rezistenţă sunt, însă, 2 păsări Emu, 2 struţi africani și 5 păuni, cu care el se mândrește. Păsările sunt destul de rezistente şi s-au adaptat condiţiilor.

El a achiziţionat puii în urmă cu 8 luni, din Ungaria. Chiar dacă începutul a fost mai greu, acum Vasile Teasc ştie cum să-şi trateze “orătăniile” exotice şi îşi face probleme doar pentru că struţii sunt stresaţi în momentul în care vine medicul veterinar. ”Când vine medicul să le facă infecție trebuie să le pun un sac în cap și să îi ținem 2-3 bărbați. Altfel nu reușim. Vreo doua-trei zile sunt speriați!”.

Păsările lui sunt atracţie locală în localitatea Teiuș, vin localnici în vizită, pentru a vedea păsările exotice, iar pentru profesorii care predau în localitate constituie material didactic. E o ”grădina zoologică” care le permită copiilor să vadă în realitate păsări exotice. ”Nu există zi să nu le facă cineva poze. Vin de la grădiniță cu copiii, de la școala cu Clasa 0”.

Deocamdată Vasile Teasc se rezumă doar la plăcerea de a le crește. “Am vorbit cu cineva să mai cumpăr pui. Nu îmi fac fermă, nu îmi trebuie bătaie de cap. Asta îmi place. Îi țin de frumusețe”, sustine el.

Pentru noapte, păsările au un țarc special amenajat ”să nu le tragă curentul, pentru că sunt pretențioase, dar iarna nu au probleme cu frigul. Păunii dorm sus, pe bare, iar jos dorm struții și Emu. De mâncat, manâncă ce mănâncă găinile, lucernă, cucuruz, făină. La mine nu există porție și program. Sunt hrăniți foarte bine.”

Pe timpul zilei este nevoie de un spațiu mult mai generos, iar ele au la dispoziție un țarc împrejmuit cu gard realizat din materiale rezistente care să facă față unui potențial asalt. Vara, locul este acoperit cu rapiță, ca să aibă umbră.

“Mi-au plăcut întotdeauna animalele. Am crescut vaci multe. De porci nu m-am lăsat niciodată, am ținut foarte mulți. Când am fost la Felix în stațiune, am discutat cu un ungur, mi-a plăcut ideea și mi-a adus puii, de mărimea unei găini. La vârsta de 2 ani, vor face și ouă”.

Vasile Teasc este acum pensionar, dar a lucrat 32 de ani la Întreprinderea Metalurgică Aiud. Are pământ, 2 tractoare, 4 combine agricole și a lucrat pământul de când se știe. Om gospodar, nu poate sta nicio zi fără să muncească. Și se vede. Gospodăria lui strălucește de ordine și curățenie. Cum spune o vorbă din bătrâni, ”Omul sfintește locul”!