FOTO VIDEO| APEL UMANITAR pentru o familie din comuna Sohodol a cărei casă a fost distrusă de viitura necruțătoare

Un apel umanitar a fost lansat pentru o familie din comuna Sohodol, victime ale inundațiilor nemiloase din Munții Apuseni.

„Astazi trebuia sa ne sarbatorim cea de a 29 a aniversare a mea si a surorii mele, iar peste 3 zile pe cea a mamei noastre, insa o nenorocine ne-a umbrit aceasta bucurie.

Ieri, in urma ploii torentiale din Comuna Sohodol, Alba, casa parintilor nostri a fost distrusa de viitura.

Toata agoniseala de-o viata a fost „maturata” in cateva minunte chiar in fata ochilor lor.

Ca printr-o minune, ei au reusit sa scape, Doamne iti multumesc.

In casa, apa a ajuns la un metru sub tavan, distrugand tot peretele din spate, iar electrocasnicele, mobila, pluteau in apa.

Garajul cu toate sculele tatalui meu plus masina au fost luate de apa…nu se stie unde au ajuns.

Nu se mai poate salva nimic, trebuie recontruit totul, deoarece BCA-ul din care este construita casa a absorbit foarte multa apa si se darama.

Fac un apel catre toti cei care pot si binevoiesc sa ne ajute.

Orice donatie in bani, materiale de constructie, haine este binevenita.

Las mai jos conturile bancare al meu si al sotului, deoarece parintii mei au pierdut toate actele.

Titular cont LEI: Sicoe Larisa Maria

IBAN: RO09BACX0000001993436000

Titular cont EURO: Benga Paul

IBAN: RO95 BRDE 360S V723 7245 3600

Revolut: 0786293780

Dumnezeu sa va rasplateasca!”, a transmis inițiatoarea apelului umanitar.