FOTO, VIDEO: Albaiulienii Groza Elisei și Morariu Adrian, locul 2 la Transilvania Rally, desfășurat la Cluj-Napoca. „Păcat nu se investește absolut deloc în acest sport”

Echipajul Groza Elisei și Morariu Adrian a urcat din nou pe podiumul Transilvania Rally, a doua etapa din campionatul național de raliuri cât și de campionat european TER, desfășurat la Cluj-Napoca la sfârșitul săptămânii trecute, obținând locul 2 pe un Mitsubishi lancer evolution 9 la clasa 3.

Albaiulienii Adrian Morariu şi Elisei Groza au adus de data aceasta locul II la Alba Iulia, în urma unor probe ce au însumat mulți kilometri, dar și obstacole de natură tehnică, pe care cei doi le-au depășit cu succes.

Vremea frumoasă a ținut cu Adrian și Elisei care au avut parte de un raliu frumos, tehnic și de viteză foarte mare care nu te lasă să greșești absolut deloc. Dacă prima zi a competiției a fost de bun augur pentru albaiulieni, ziua a doua le-a solicitat la maxim capacitățile, în urma unor probleme de ordin tehnic care au apărut la mașină.

Deși tentați să renunțe și să abandoneze cursa, piloții din Alba Iulia nu au depus armele și au continuat să lupte până la final, fiind răsplătiți cu locul 2 la clasa la care au concurat.

În exclusivitate pentru ziarulunirea.ro, Adrian și Elisei au povestit peripețiile prin care au trecut în cele două zile de concurs.

“Am început ziua de vineri cu un ritm bun terminând prima zi cu al doilea timp al clasei la doar 2 secunde de locul 1. A doua zi a început foarte bine pentru noi. Gumele folosite pe primele 2 probe au fost inspirate, dar pe a treia probă acestea s-au supraîncălzit fiind de o compoziție moale și am pierdut pe următoarele 2 probe până în parcul de service.

După parcurgerea ultimei probe înainte de service am observat că ambreiajul patina și mergând către service am hotărât să depunem armele pentru că nu aveam piesa de rezervă.

După parcul de service am zis să mergem totuși cu mașina cu probleme către următoarea probă cu toate că riscam să o stricam de tot.

Ajungând în start am comunicat că o să ne retragem, dar după ce am luat startul am observat că la o anumită plajă de turație puteam să menajăm ambreiajul și am riscat. Următoarele 3 probe am mers doar la conservare și cu sufletul la gură să nu cedeze. Avansul care îl aveam față de locul 3 era de aproape 4 minute și atunci am zis că încercăm să ne menținem locul chiar dacă mașina nu mai mergea la capacitate.

Am pierdut pe cele 3 probe aproape 1 minut și am ajuns din nou în service mai având doar superspeciala. Din păcate mașina aproape nu mai pleca de pe loc și riscam să abandonăm pe final, când mai aveam doar 3 km.

Superspeciala am parcurs-o cu avariile și pentru asta ne pare rău ca nu am putut face spectacol pentru mulțimea adunata în jurul Cluj Arenei.

Am rămas pe locul doi și ne-am bucurat că am reușit să ajungem la final cu toate problemele tehnice. Era curat ghinion să abandonăm așa cum am pățit la etapa de la Brașov.

Pe această cale vrem să le mulțumim celor care au fost alături de noi și ne-au ajutat, dar vrem să tragem și un semnal de alarmă față de toți posibilii parteneri din județul nostru.

Din păcate nu se investește absolut deloc în acest sport, nu primim nici un ajutor din partea nimănui cu toate că este un campionat național și costurile sunt foarte mari.

Primele două etape au fost suportate din buget propriu dar nu se mai poate continua așa pentru că lipsa unui buget nu aduce rezultate și nici participări. Din păcate asistența o facem noi când alții au 6-7 mecanici.

Gumele de curse sunt foarte scumpe, întreținerea cât și participarea sunt la fel de scumpe. Pentru a face performanță ai nevoie de bani. Noi din păcate facem performanță până la un anumit punct când punem stop că nu mai avem de unde.

Pe această cale, vă rugăm pe toți cei care sunteți împătimiți, doritori, sponsori, parteneri, primăria, consiliul județean, să aplecați urechea și către acest sport și dacă vă doriți o promovare, un ajutor, să fiți alături de noi.

Mulțumim frumos și sperăm să găsim buget pentru următorul raliu, la sfârșitul acestei luni, la Arad, unde se va trece de la asfalt la macadam.

Nu în ultimul rând, mulțumim Ziarul Unirea pentru suportul acordat.”

Transilvania Rally este cea mai nouă versiune a uneia dintre cele mai vechi, competiţii de motorsport din România, din 1976. Dângău, Tarniţa, Mărișel, Făget, dar și noile probe – Beliş sau Mănăstireni- sunt etapefantastice de macadam, cu un cocktail de secțiuni de mare viteză și viraje stranse, iar la proba super-specială din centrul oraşului, pasionații de motorsoprt pot fi aproape de concurenţi.

