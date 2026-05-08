FOTO | 12 pacienți au fost salvați în spitale din România, în doar două zile, în urma a patru prelevări de organe

12 pacienți au fost salvați în spitale din România, în doar două zile, în urma a patru prelevări de organe

Patru prelevări de organe, una la Iași, două la Bistrița și alta la București au oferit, în aceste zile, o nouă șansă la viață pentru 12 pacienți aflați pe listele de așteptare pentru un transplant salvator, a anunțat joi, 7 mai 2026, Agenția Națională de Transplant (ANT)..

La Iași, la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu”, un bărbat de 27 de ani, aflat în moarte cerebrală, a devenit donator, după ce familia sa a avut puterea de a spune „da” donării de organe.

Prelevarea a făcut posibilă realizarea a două transplanturi hepatice-split, beneficiari fiind un copil de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” București și un adult de la Spitalul „Sf. Spiridon” Iași, două transplanturi renale la pacienți de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iași și transplant de cornee la Spitalul „Sf. Spiridon” Iași.

S-a mai recoltat și țesut os-tendon pentru Banca de Țesut Spitalul Clinic Colentina din București. Cordul a fost prelevat de o echipă din Italia întrucât n-a fost nici un pacient compatibil cu grefa cardiacă.

Echipa ATI de la Spitalul „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași:

• dr. Diana Maftei – coordonator intraspitalicesc

• dr. Ecaterina Olaru – KDP

• dr. Raluca Neagu – coordonator regional ANT

• as. med. Irina Hîrtan

La Bistrița au fost realizate două prelevări la Spitalul Clinic Județean de Urgenta Bistrița. Datorită unui donator în vârstă de 70 ani, pentru care familia și-a dat acordul, s-au realizat: un transplant hepatic la IRGH Cluj, două transplanturi renale la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal (ICUTR) Cluj-Napoca, transplant de cornee s-au la Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice ,,Prof.dr. Mircea Olteanu”.

Datorită unui alt donator în vârstă de 41 ani, în cazul căruia familia și-a dat acceptul pentru donarea de organe, s-au realizat: un transplant hepatic la Institutul Clinic Fundeni București, două transplanturi renale la ICUTR Cluj și transplant de cornee la Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice ,,Prof.dr. Mircea Olteanu”.

Echipa de la SJU Bistrița

Coordonator transplant: As. Maria-Erzsebet Kiss, Dr. Grigore Daniel Lehaci

KDP: Dr. Anca Maria Moldovan

Aceste intervenții complexe au fost posibile datorită efortului coordonat al echipelor medicale din mai multe centre, dar mai ales datorită generozității familiilor donatorilor.

A fost realizată la Spitalul Clinic de Urgență București ( Floreasca) o prelevare de organe și țesuturi de la un donator în vârstă de 57 de ani, aflat în moarte cerebrală. Familia și-a exprimat acordul pentru prelevare și grație acestui gest s-au efectuat două transplanturi renale la Institutul Clinic Fundeni și transplanturi de cornee la Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice ,,Prof.dr. Mircea Olteanu”.

Echipa ATI de la Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca):

coordonator asist. Anghel Florentina

KDP conf. dr. Liliana Mirea

KDP regional prof dr. Ioana Grințescu.

,,Mulțumim familiilor donatorilor, care, în momente de profundă durere, au ales să ofere altor oameni șansa la viață. Respect și apreciere tuturor profesioniștilor implicați în aceste misiuni”, au transmis pe Facebook reprezentanții Agenției Naționale de Transplant.

Foto: Facebook Agenția Națională de Transplant

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI