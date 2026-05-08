FOTO | 12 pacienți au fost salvați în spitale din România, în doar două zile, în urma a patru prelevări de organe
12 pacienți au fost salvați în spitale din România, în doar două zile, în urma a patru prelevări de organe
Patru prelevări de organe, una la Iași, două la Bistrița și alta la București au oferit, în aceste zile, o nouă șansă la viață pentru 12 pacienți aflați pe listele de așteptare pentru un transplant salvator, a anunțat joi, 7 mai 2026, Agenția Națională de Transplant (ANT)..
La Iași, la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu”, un bărbat de 27 de ani, aflat în moarte cerebrală, a devenit donator, după ce familia sa a avut puterea de a spune „da” donării de organe.
Prelevarea a făcut posibilă realizarea a două transplanturi hepatice-split, beneficiari fiind un copil de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” București și un adult de la Spitalul „Sf. Spiridon” Iași, două transplanturi renale la pacienți de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iași și transplant de cornee la Spitalul „Sf. Spiridon” Iași.
S-a mai recoltat și țesut os-tendon pentru Banca de Țesut Spitalul Clinic Colentina din București. Cordul a fost prelevat de o echipă din Italia întrucât n-a fost nici un pacient compatibil cu grefa cardiacă.
Echipa ATI de la Spitalul „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași:
• dr. Diana Maftei – coordonator intraspitalicesc
• dr. Ecaterina Olaru – KDP
• dr. Raluca Neagu – coordonator regional ANT
• as. med. Irina Hîrtan
La Bistrița au fost realizate două prelevări la Spitalul Clinic Județean de Urgenta Bistrița. Datorită unui donator în vârstă de 70 ani, pentru care familia și-a dat acordul, s-au realizat: un transplant hepatic la IRGH Cluj, două transplanturi renale la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal (ICUTR) Cluj-Napoca, transplant de cornee s-au la Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice ,,Prof.dr. Mircea Olteanu”.
Datorită unui alt donator în vârstă de 41 ani, în cazul căruia familia și-a dat acceptul pentru donarea de organe, s-au realizat: un transplant hepatic la Institutul Clinic Fundeni București, două transplanturi renale la ICUTR Cluj și transplant de cornee la Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice ,,Prof.dr. Mircea Olteanu”.
Echipa de la SJU Bistrița
Coordonator transplant: As. Maria-Erzsebet Kiss, Dr. Grigore Daniel Lehaci
KDP: Dr. Anca Maria Moldovan
Aceste intervenții complexe au fost posibile datorită efortului coordonat al echipelor medicale din mai multe centre, dar mai ales datorită generozității familiilor donatorilor.
A fost realizată la Spitalul Clinic de Urgență București ( Floreasca) o prelevare de organe și țesuturi de la un donator în vârstă de 57 de ani, aflat în moarte cerebrală. Familia și-a exprimat acordul pentru prelevare și grație acestui gest s-au efectuat două transplanturi renale la Institutul Clinic Fundeni și transplanturi de cornee la Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice ,,Prof.dr. Mircea Olteanu”.
Echipa ATI de la Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca):
coordonator asist. Anghel Florentina
KDP conf. dr. Liliana Mirea
KDP regional prof dr. Ioana Grințescu.
,,Mulțumim familiilor donatorilor, care, în momente de profundă durere, au ales să ofere altor oameni șansa la viață. Respect și apreciere tuturor profesioniștilor implicați în aceste misiuni”, au transmis pe Facebook reprezentanții Agenției Naționale de Transplant.
Foto: Facebook Agenția Națională de Transplant
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României: E o perioadă de instabilitate, tulbure. Vom asista la variații ale cursului, probabil în ambele direcții
Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României: E o perioadă de instabilitate, tulbure. Vom asista la variații ale cursului, probabil în ambele direcții Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, Dan Suciu, a declarat joi că evoluția cursului leu-euro ar putea oscila în perioada următoare, pe fondul incertitudinilor legate de stabilitatea politică și […]
Consumul în România, scădere accentuată în ultimele 10 luni. Economist: ,,Suntem la câțiva centimetri de prăpastia economică și socială. Toți indicatorii economici urlă la noi și ne spun că țara este în direcția greșită”
Consumul în România, scădere accentuată în ultimele 10 luni. Economist: ,,Suntem la câțiva centimetri de prăpastia economică și socială. Toți indicatorii economici urlă la noi și ne spun că țara este în direcția greșită” România este la câțiva centimetri de prăpastia economică și socială, scrie economistul Radu Georgescu în cea mai recentă postare din mediul online. […]
Codul Rutier 2026 | Schimbări majore pentru șoferii români: Permis suspendat pentru amenzi neplătite și reguli mai dure
Schimbări majore pentru șoferii români: Permis suspendat pentru amenzi neplătite și reguli mai dure Anul 2026 a adus una dintre cele mai importante serii de modificări ale legislației rutiere din ultimii ani. Noile prevederi din Codul Rutier și din actele normative asociate schimbă modul în care sunt aplicate sancțiunile, recuperarea permisului și plata amenzilor. Cea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | 12 pacienți au fost salvați în spitale din România, în doar două zile, în urma a patru prelevări de organe
12 pacienți au fost salvați în spitale din România, în doar două zile, în urma a patru prelevări de organe...
Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României: E o perioadă de instabilitate, tulbure. Vom asista la variații ale cursului, probabil în ambele direcții
Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României: E o perioadă de instabilitate, tulbure. Vom asista la variații ale cursului,...
Știrea Zilei
Recensământ 2026 al circulației rutiere pe rețeaua de drumuri județene din Alba: Când va începe
Recensământ 2026 al circulației rutiere pe rețeaua de drumuri județene din Alba: Când va începe Prima etapă a Recensământului circulației...
Câți bani „înghite” întreținerea stațiilor de reîncărcare a mașinilor electrice în Alba Iulia
Câți bani „înghite” întreținerea stațiilor de reîncărcare a mașinilor electrice în Alba Iulia Primăria Alba Iulia a lansat, miercuri, 6...
Curier Județean
FOTO | Alertă alimentară în Alba: Mai multe tipuri de arahide, retrase de la vânzare. Posibilă depășire a limitelor admise pentru contaminanții aflatoxina B1
Alertă alimentară în Alba: Mai multe tipuri de arahide, retrase de la vânzare. Posibilă depășire a limitelor admise pentru contaminanții...
17 mai 2026 | Spectacol de teatru la Sebeș: Întâlnire inedită între marea tragedie greacă și muzica populară maramureșeană. Producție a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, în regia lui Mihai Măniuțiu
Spectacol de teatru la Sebeș: Întâlnire inedită între marea tragedie greacă și muzica populară maramureșeană. Producție a Teatrului Național „Radu...
Politică Administrație
FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”
Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună” „Partidul Național Liberal și...
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcție”
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale...
Opinii Comentarii
8 mai – Ziua mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii
8 mai – Ziua mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii Comitetul Internațional al Crucii Roșii a declarat, în 1859,...
7 mai 1986: Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni la fotbal. ”Eroul de la Sevilla”, Helmuth Duckadam a apărat patru lovituri de departajare
7 mai 1986: Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni la fotbal. ”Eroul de la Sevilla”, Helmuth Duckadam a apărat...