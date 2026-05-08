Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României: E o perioadă de instabilitate, tulbure. Vom asista la variații ale cursului, probabil în ambele direcții
Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României: E o perioadă de instabilitate, tulbure. Vom asista la variații ale cursului, probabil în ambele direcții
Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, Dan Suciu, a declarat joi că evoluția cursului leu-euro ar putea oscila în perioada următoare, pe fondul incertitudinilor legate de stabilitatea politică și financiară a României.
,,E o perioadă de instabilitate, ea se simte de piețe, e o perioadă tulbure. Sunt multe răspunsuri pe care piețele le așteaptă din partea situației politice și financiare din România. În perioada următoare probabil vom asista la variații ale cursului, probabil în ambele direcții, dar până când nu avem niște răspunsuri clare în ceea ce privește stabilitatea politică-financiară a României, tensiunile pot continua. Este o situație prin care trecem, încercăm să o gestionăm la Banca Națională cu toate resursele și armele pe care le avem la dispoziție, dar trebuie să înțelegem că răspunsurile sunt în altă parte, nu sunt la Banca Națională, pentru liniștirea piețelor”, a spus Dan Suciu, prezent la simpozionul de educație financiară cu tema ”Financial literacy to support security, independence and inclusion”.
Acesta a fost întrebat de jurnaliști dacă există posibilitatea să se ajungă la un curs ridicat, de 6 lei pentru un euro.
,,Noi nu avansăm cifre, nici niveluri. Trebuie să găsim un optim pentru situația dată, ținând cont de toate resursele pe care le avem și de toate constrângerile în care operăm, cele legate de, cum spuneam, găsirea unui răspuns la întrebarea legată de guvernare și de stabilitatea financiară. Dați-mi voie să nu mai fac alte comentarii, e o situație în care orice cuvânt poate fi interpretat pe piețe, așa că suntem cu toții, până la urmă, în aceeași barcă în care ne dorim un curs cât mai rezonabil”, a explicat Dan Suciu.
Banca Națională a României a organizat joi simpozionul de educație financiară cu tema ”Financial literacy to support security, independence and inclusion”.
Evenimentul este organizat în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, Asociația Română a Băncilor și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, în marja întâlnirii semestriale a Rețelei Internaționale pentru Educație Financiară a OCDE.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
FOTO | 12 pacienți au fost salvați în spitale din România, în doar două zile, în urma a patru prelevări de organe
12 pacienți au fost salvați în spitale din România, în doar două zile, în urma a patru prelevări de organe Patru prelevări de organe, una la Iași, două la Bistrița și alta la București au oferit, în aceste zile, o nouă șansă la viață pentru 12 pacienți aflați pe listele de așteptare pentru un transplant […]
Consumul în România, scădere accentuată în ultimele 10 luni. Economist: ,,Suntem la câțiva centimetri de prăpastia economică și socială. Toți indicatorii economici urlă la noi și ne spun că țara este în direcția greșită”
Consumul în România, scădere accentuată în ultimele 10 luni. Economist: ,,Suntem la câțiva centimetri de prăpastia economică și socială. Toți indicatorii economici urlă la noi și ne spun că țara este în direcția greșită” România este la câțiva centimetri de prăpastia economică și socială, scrie economistul Radu Georgescu în cea mai recentă postare din mediul online. […]
Codul Rutier 2026 | Schimbări majore pentru șoferii români: Permis suspendat pentru amenzi neplătite și reguli mai dure
Schimbări majore pentru șoferii români: Permis suspendat pentru amenzi neplătite și reguli mai dure Anul 2026 a adus una dintre cele mai importante serii de modificări ale legislației rutiere din ultimii ani. Noile prevederi din Codul Rutier și din actele normative asociate schimbă modul în care sunt aplicate sancțiunile, recuperarea permisului și plata amenzilor. Cea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | 12 pacienți au fost salvați în spitale din România, în doar două zile, în urma a patru prelevări de organe
12 pacienți au fost salvați în spitale din România, în doar două zile, în urma a patru prelevări de organe...
Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României: E o perioadă de instabilitate, tulbure. Vom asista la variații ale cursului, probabil în ambele direcții
Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României: E o perioadă de instabilitate, tulbure. Vom asista la variații ale cursului,...
Știrea Zilei
Recensământ 2026 al circulației rutiere pe rețeaua de drumuri județene din Alba: Când va începe
Recensământ 2026 al circulației rutiere pe rețeaua de drumuri județene din Alba: Când va începe Prima etapă a Recensământului circulației...
Câți bani „înghite” întreținerea stațiilor de reîncărcare a mașinilor electrice în Alba Iulia
Câți bani „înghite” întreținerea stațiilor de reîncărcare a mașinilor electrice în Alba Iulia Primăria Alba Iulia a lansat, miercuri, 6...
Curier Județean
FOTO | Alertă alimentară în Alba: Mai multe tipuri de arahide, retrase de la vânzare. Posibilă depășire a limitelor admise pentru contaminanții aflatoxina B1
Alertă alimentară în Alba: Mai multe tipuri de arahide, retrase de la vânzare. Posibilă depășire a limitelor admise pentru contaminanții...
17 mai 2026 | Spectacol de teatru la Sebeș: Întâlnire inedită între marea tragedie greacă și muzica populară maramureșeană. Producție a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, în regia lui Mihai Măniuțiu
Spectacol de teatru la Sebeș: Întâlnire inedită între marea tragedie greacă și muzica populară maramureșeană. Producție a Teatrului Național „Radu...
Politică Administrație
FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”
Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună” „Partidul Național Liberal și...
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcție”
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale...
Opinii Comentarii
8 mai – Ziua mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii
8 mai – Ziua mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii Comitetul Internațional al Crucii Roșii a declarat, în 1859,...
7 mai 1986: Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni la fotbal. ”Eroul de la Sevilla”, Helmuth Duckadam a apărat patru lovituri de departajare
7 mai 1986: Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni la fotbal. ”Eroul de la Sevilla”, Helmuth Duckadam a apărat...