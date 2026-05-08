Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României: E o perioadă de instabilitate, tulbure. Vom asista la variații ale cursului, probabil în ambele direcții

Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, Dan Suciu, a declarat joi că evoluția cursului leu-euro ar putea oscila în perioada următoare, pe fondul incertitudinilor legate de stabilitatea politică și financiară a României.

,,E o perioadă de instabilitate, ea se simte de piețe, e o perioadă tulbure. Sunt multe răspunsuri pe care piețele le așteaptă din partea situației politice și financiare din România. În perioada următoare probabil vom asista la variații ale cursului, probabil în ambele direcții, dar până când nu avem niște răspunsuri clare în ceea ce privește stabilitatea politică-financiară a României, tensiunile pot continua. Este o situație prin care trecem, încercăm să o gestionăm la Banca Națională cu toate resursele și armele pe care le avem la dispoziție, dar trebuie să înțelegem că răspunsurile sunt în altă parte, nu sunt la Banca Națională, pentru liniștirea piețelor”, a spus Dan Suciu, prezent la simpozionul de educație financiară cu tema ”Financial literacy to support security, independence and inclusion”.

Acesta a fost întrebat de jurnaliști dacă există posibilitatea să se ajungă la un curs ridicat, de 6 lei pentru un euro.

,,Noi nu avansăm cifre, nici niveluri. Trebuie să găsim un optim pentru situația dată, ținând cont de toate resursele pe care le avem și de toate constrângerile în care operăm, cele legate de, cum spuneam, găsirea unui răspuns la întrebarea legată de guvernare și de stabilitatea financiară. Dați-mi voie să nu mai fac alte comentarii, e o situație în care orice cuvânt poate fi interpretat pe piețe, așa că suntem cu toții, până la urmă, în aceeași barcă în care ne dorim un curs cât mai rezonabil”, a explicat Dan Suciu.

Banca Națională a României a organizat joi simpozionul de educație financiară cu tema ”Financial literacy to support security, independence and inclusion”.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, Asociația Română a Băncilor și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, în marja întâlnirii semestriale a Rețelei Internaționale pentru Educație Financiară a OCDE.

