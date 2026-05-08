FOTO | ACCIDENT rutier la Micești: Două autoturisme s-au ciocnit pe strada Zlatnei

ACCIDENT rutier la Micești: Două autoturisme s-au ciocnit pe strada Zlatnei

Un accident rutier a avut loc vineri, 8 mai 2026, în Micești, pe strada Zlatnei, la intersecția cu Calea Labului.

Potrivit martorilor, două autoturisme s-au ciocnit. Din fericire, șoferii implicați nu au fost răniți și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Persoanele implicate s-au înțeles pe cale amiabilă pentru soluționarea incidentului rutier.

,,Eveniment soldat cu pagube materiale”, a transmis IPJ Alba pentru ziarulunirea.ro.

