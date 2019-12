FOTO VIDEO| 1 DECEMBRIE 2019, la Alba Iulia: Miron Cozma își amintește de mineriade. „Am bătut cu pisicile, 19 mii de polițiști si jandarmi cu tancuri, TAB-uri și mitraliere”

1 DECEMBRIE 2019, la Alba Iulia: Miron Cozma își amintește de mineriade. „Am batut cu pisicile, 19 mii de polițiști si jandarmi cu tancuri, TAB-uri și mitraliere”

Fostul lider sindical din Valea Jiului Miron Cozma a sărbătorit și în 2019 Ziua Națională a României la Alba Iulia, el arătându-se nostalgic după puterea avută în timpul mineriadelor, când era un fel de lider „militar” al minerilor din Valea Jiului și nu se temea de nimeni și nimic.

Mai mulți oameni l-au oprit pe Cozma Cetate, pentru a-si face poze cu acesta și pentru a-i transmite mesaje de susținere.

„Știau că nu mă pot ține, am batut cu pisicile, 19 mii de polițiști si jandarmi cuTancuri, TAB-uri și mitraliere, dacă nu mă credeți citiți cartea lui Radu Vasile. De ce am facut eu 11 ani de inchisoare, cine face pentru mine o zi de pușcărie. Nu am casă nu am masă, doar pe Dumnezeu și ați văzut că Dumnezeu m-a scăpat. După 11 ani, de Ziua Naționala, 1 decembrie 2007”, a spus fostul lider sindical al minerilor.