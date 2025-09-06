FOTO | Vasile Balogh, student al Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, a câștigat Marele Premiu la Festivalul „Strugurele de Aur” 2025
Vasile Balogh, student al Faculății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, a fost distins cu Marele Premiu și Trofeul Festivalului Național „Strugurele de Aur” – ediția 2025.
Citește și: VIDEO | A început culesul viilor la Jidvei: Sute de oameni au intrat în vie. Concurs de cules struguri
Originar din satul Boiu, de pe Valea Târnavei Mari, Vasile este student la specializările Muzică Religioasă și Teologie Ortodoxă Pastorală și se implică activ în viața comunității studențești, fiind voluntar al ASCOR Alba Iulia.
Premiul obținut încununează talentul său artistic, dar și efortul susținut de a aduce în lumină frumusețea cântului popular românesc, a tradițiilor și valorilor satului transilvănean. În cuvintele sale pline de emoție, Vasile a dorit să mulțumească profesorilor, familiei, sătenilor săi și tuturor celor care l-au sprijinit pe acest drum al dăruirii prin cântec.
Îl felicităm cu drag și îi dorim să ducă mereu mai departe, cu aceeași credință și sensibilitate, atât frumusețea muzicii tradiționale românești, cât și vocația slujirii lui Hristos în Biserică.
Felicitări, Vasile! Suntem onorați că faci parte din familia Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia!”, au transmis reprezentanții facultății.
