VIDEO | A început culesul viilor la Jidvei: Sute de oameni au intrat în vie. Concurs de cules struguri

Concurs de cules struguri de Ziua Recoltei la Jidvei

Sâmbătă, 6 septembrie 2025, de Ziua Recoltei, cu prilejul începutul culesului viilor, s-a desfășurat la Jidvei un atractiv și extrem de disputat concurs de cules struguri.

S-au întrecut în arta culesului de struguri cu rapiditate concurenți de toate vârstele.

„Mișcare, multă mișcare!”, a fost îndemnul repetat de animatorul competiției, pus în practică de absolut toți participanții.

„Reverii la Castel – Sărbătoarea recoltei” este un eveniment care îmbină muzica, dansul, natura, tradițiile și istoria într-o zi memorabilă de toamnă.

Pe cei prezenți îi mai așteaptă așteaptă un concert live Damian Drăghici & Brothers, spectacole de dans, ateliere și expoziții creative, pentru cei mici fiind pregătite și alte activități distractive.

Pe parcursul zilei, ei pot vizita Castelul Bethlen-Haller, serele, crama și podgoria Jidvei, încerca tirul cu arcul, participa la degustări de vinuri, ateliere creative tematice sau se pot bucura de o plimbare liberă prin domeniu.

