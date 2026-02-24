Curier Județean

FOTO | Varianta ocolitoare a Blajului, cu un pas mai aproape de finalizare: Au fost montate primele grinzi la viaductul de la Petrisat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 zile

în

De

Varianta ocolitoare a Blajului se află cu un pas mai aproape de finalizare după ce au fost montate primele grinzi la viaductul de la Petrisat. 

Anunțul a fost făcut, pe o rețea de socializare, de către edilul din Blaj care a anunțat că lucrările sunt un ,,succes”  de etapă al constructorilor. Primarul a mai transmis și că este încrezător că lucrările vor fi finalizate în termenul stabilit în contract, mai exact 15.04.2027.

,,Astăzi am montat primele grinzi la viaductul de la Petrisat al Variantei ocolitoare a Blajului (viaductul cu o lungime de aproximativ 450 m). Un succes de etapă al constructorilor pe care îi felicit și sunt tot mai convins că lucrările vor fi finalizate în termenul stabilit în contract – 15.04.2027.

Investim în Blaj, investim în noi!”, se arată în postarea publicată de Gheorghe Valentin Rotar.

