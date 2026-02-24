FOTO | Varianta ocolitoare a Blajului, cu un pas mai aproape de finalizare: Au fost montate primele grinzi la viaductul de la Petrisat
Varianta ocolitoare a Blajului, cu un pas mai aproape de finalizare: Au fost montate primele grinzi la viaductul de la Petrisat
Varianta ocolitoare a Blajului se află cu un pas mai aproape de finalizare după ce au fost montate primele grinzi la viaductul de la Petrisat.
Anunțul a fost făcut, pe o rețea de socializare, de către edilul din Blaj care a anunțat că lucrările sunt un ,,succes” de etapă al constructorilor. Primarul a mai transmis și că este încrezător că lucrările vor fi finalizate în termenul stabilit în contract, mai exact 15.04.2027.
,,Astăzi am montat primele grinzi la viaductul de la Petrisat al Variantei ocolitoare a Blajului (viaductul cu o lungime de aproximativ 450 m). Un succes de etapă al constructorilor pe care îi felicit și sunt tot mai convins că lucrările vor fi finalizate în termenul stabilit în contract – 15.04.2027.
Investim în Blaj, investim în noi!”, se arată în postarea publicată de Gheorghe Valentin Rotar.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | ACCIDENT rutier pe DN 75 provocat de o șoferiță din Alba. A pătruns pe sensul opus și a acroșat un microbuz
ACCIDENT rutier pe DN 75 provocat de o șoferiță din Alba. A pătruns pe sensul opus și a acroșat un microbuz O femeie de 38 de ani, din județul Alba, a fost implicată într-un accident rutier produs joi, 26 februarie, pe DN 75, în afara localității Moldovenești, județul Cluj. În urma coliziunii dintre autoturismul condus […]
VIDEO | Infractor din Alba, prins la Cluj! Bărbatul era dat în urmărire naționlă și avea ceasuri de 10.000 de euro la el
Infractor din Alba, prins la Cluj! Bărbatul era dat în urmărire naționlă și avea ceasuri de 10.000 de euro la el Un bărbat în vârstă de 49 de ani, din județul Alba, urmărit la nivel național pentru furt, a fost depistat joi, 25 februarie, de polițiștii din Cluj. În urma verificărilor, asupra acestuia au fost […]
28 februarie 2026 | Comemorarea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Alba Iulia: Slujbă religioasă și depuneri de coroane și jerbe. PROGRAM
28 februarie 2026 | Comemorarea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Alba Iulia: Slujbă religioasă și depuneri de coroane și jerbe. PROGRAM Sâmbătă, 28 februarie 2026, la Alba Iulia va avea loc comemorarea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Obeliscul lui […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Economistul Radu Georgescu: Economia României se contractă puternic, este în șanț! Pe românește, oamenii și firmele sărăcesc
Economistul Radu Georgescu: Economia României se contractă puternic, este în șanț! Pe românește, oamenii și firmele sărăcesc Economistul Radu Georgescu...
Ministrul Agriculturii: „Nu putem aduce carne din Spania, congelată, o decongelăm în România şi o vindem proaspătă”
Ministrul Agriculturii: „Nu putem aduce carne din Spania, congelată, o decongelăm în România şi o vindem proaspătă” Ministrul Agriculturii, Florin...
Știrea Zilei
VIDEO | Circulație BLOCATĂ de DN 67C Transalpina, în Alba: Copaci și bolovani pe carosabil, în urma unor alunecări de teren la Șugag
Circulație BLOCATĂ de DN 67C Transalpina, în Alba: Copaci și bolovani pe carosabil, în urma unor alunecări de teren la...
FOTO | Primarul dintr-o comună din Alba a cerut întreruperea furnizării energiei electrice pentru utilitățile de pe raza localității: „Nu mai avem resurse financiare, pentru că încasările la buget sunt blocate din cauza neaprobării taxelor și impozitelor locale”
Primarul dintr-o comună din Alba a cerut întreruperea furnizării energiei electrice pentru utilitățile de pe raza localității Primarul comunei Almașu...
Curier Județean
FOTO | ACCIDENT rutier pe DN 75 provocat de o șoferiță din Alba. A pătruns pe sensul opus și a acroșat un microbuz
ACCIDENT rutier pe DN 75 provocat de o șoferiță din Alba. A pătruns pe sensul opus și a acroșat un...
VIDEO | Infractor din Alba, prins la Cluj! Bărbatul era dat în urmărire naționlă și avea ceasuri de 10.000 de euro la el
Infractor din Alba, prins la Cluj! Bărbatul era dat în urmărire naționlă și avea ceasuri de 10.000 de euro la...
Politică Administrație
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări Un nou pas...
Marius Hațegan: „PNL trebuie să rupă DEFINITIV coabitarea cu PSD. Impostura psd-iștilor nu mai are margini!”
Marius Hațegan: „PNL trebuie să rupă DEFINITIV coabitarea cu PSD. Impostura psd-iștilor nu mai are margini!” „PNL trebuie să rupă...
Opinii Comentarii
26 februarie: Adoptarea de către Parlamentul României, cu unanimitate de voturi, a legii de aderare la NATO
26 februarie: Adoptarea de către Parlamentul României, cu unanimitate de voturi, a legii de aderare la NATO Imediat după Revoluţie,...
24 februarie: Dragobetele – ziua tradiţională a iubirii la români
24 februarie: Dragobetele – ziua tradiţională a iubirii la români Dragobetele, sărbătoare populară autohtonă, specifică îndeosebi zonei de sud a...