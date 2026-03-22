FOTO | Valentina Morar, elevă a Colegiului Național „Avram Iancu” Câmpeni, calificată la faza națională a Olimpiadei de Limba și literatura română 2026

Valentina Morar, elevă a Colegiului Național „Avram Iancu” Câmpeni, calificată la faza națională a Olimpiadei de Limba și literatura română 2026

Valentina Morar, elevă a Colegiului Național „Avram Iancu” Câmpeni în clasa a X-a MII, s-a calificat la faza națională a Olimpiadei de Limba și literatura Română 2026.

Asta după ce s-a clasat pe locul I la faza județeană.

De asemenea, Marian Purcel, și el în clasa a X-a MII, a obținut Mențiune la faza județeană.

Cei doi merituoși elevi o au ca profesor coordonator pe Alina Sălăgean Mihețiu.

`Primăvara sosește cu foarte frumoase rezultate ale elevilor noștri la olimpiade. Reușitele lor sunt cu atât mai remarcabile cu cât ele vin atât în urma unor eforturi susținute din partea elevilor și a profesorilor lor, cât și ca urmare a pasiunii și determinării acestora.

Suntem mândri de elevii noștri care azi se califică la fazele naționale ale olimpiadelor, iar mâine ne vor purta speranțele pentru un viitor mai bun pentru noi toți”, au transmis reprezentanții Colegiului Național „Avram Iancu” Câmpeni.

