FOTO/ UPDATE Accident grav la intrare în Petrești: Cinci persoane au fost rănite în urma unei coliziuni intre două mașini. Șoferul vinovat era beat

Un accident grav a avut loc sâmbătă la intrare in Petresti, localitate aparținătoare municipiului Sebeș. UPDATE: în total sunt cinci persoane rănite dintre care două grav. Șoferul vinovat era beat.



Inspectoratul de Poliție Județean Alba a anunțat că au fost două mașini implicate.

“Trafic blocat pe DN 67 C la intrare in Petresti dinspre Sebeșel, din cauza unui accident cu două autoturisme implicate. O victima posibil grav”, potrivit poliției Alba.

Potrivit ISU Alba, în urma accidentului au rezultat cinci victime, dintre care două au fost transportate la spital, iar cealaltă trei prezintă leziuni ușoare.

O persoană a fost în stare de inconștiență și a rămas încarcerată într-una dintre mașini.

UPDATE: Acesta a avut loc pe dn 67 c , la km 141 +200 m, la intersecția cu Colonia Petrești. Un tânăr de 27 de ani, din comuna Săsciori, in timp ce conducea un autoturism, in direcția Sebes – Sebesel, nu a păstrat o distanță suficientă fata de un autoturism a cărui conducător intenționa sa vireze la stânga, intrând in coliziune cu acesta. In urma accidentului, soferul care a provocat accidentul, un pasager din autoturismul sau si un pasager din celălalt autoturism au suferit leziuni corporale. In urma testării celor doi conducători auto cu aparatul etilotest, pentru tânărul de 27 de ani, vinovat de producerea accidentului a rezultat valoarea de 1,02 mg/l alcool pur in aerul expirat. Fata de acesta, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpa si conducere sub influența alcoolului.

Revenim cu detalii

FOTO: ISU Alba