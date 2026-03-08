FOTO | Un tânăr pianist din Alba impresionează elita muzicii europene: Felix Constantinescu, premiat la Concursul Internațional Brentwood din Marea Britanie

Un tânăr pianist din Alba impresionează elita muzicii europene: Felix Constantinescu, premiat la Concursul Internațional Brentwood din Marea Britanie

Un nou succes pentru Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia și pentru școala românească de muzică: Felix Constantinescu, elev al clasei de pian coordonate de prof. Cecilia Simion, a obținut Premiul III la Concursul Internațional de Muzică Brentwood, unul dintre cele mai prestigioase evenimente dedicate tinerilor muzicieni.

Competiția s-a desfășurat la Brentwood School (Marea Britanie), iar Marea Finală a reunit cinci tineri muzicieni selectați dintre 40 de candidați proveniți din 18 țări.

Juriu de elită

Performanța tânărului pianist a fost evaluată de o comisie internațională de prestigiu, formată din personalități marcante ale lumii muzicale:

-Rosie Whitfield – Președintele Junior Guildhall

-Colin Lawson CBE – fost Director al Royal College of Music

-Gerrard Le Feuvre – Director al Kings Chamber Orchestra

-Rohan O’Hora – Șeful Secției de Claviaturi, Guildhall School of Music and Drama

-Grig Cuciuc – Director Artistic al Programului de Muzică Specializată, Brentwood School

Comisia a fost prezidată de Lord Black of Brentwood, Președintele Consiliului de Administrație al Brentwood School și Președintele Royal College of Music.

Evenimentul s-a desfășurat în prezența unui public distins, format din membri ai Parlamentului britanic, autorități locale, guvernatori, profesori și elevi ai școlii.

La ceremonia de premiere, Lord Black of Brentwood a subliniat că acești tineri artiști reprezintă viitorul muzicii internaționale și că mulți dintre ei vor evolua pe marile scene ale lumii în anii ce urmează.

Masterclass internațional în Elveția

În perioada 28 februarie – 1 martie, Felix Constantinescu a participat, în urma obținerii unei burse, la masterclass-ul susținut de pianista Cristina Marton-Argerich, la Weinfelden (Elveția).

Programul a inclus lecții individuale, întâlniri artistice și s-a încheiat cu un concert final, oferind tinerilor pianiști o experiență artistică și pedagogică valoroasă.

Rezidență muzicală „Drumuri spre Măiestrie”

Între 2 și 6 martie, tânărul pianist a participat la rezidențele muzicale internaționale „Drumuri spre Măiestrie”, organizate de Asociația Casa Internațională a Artiștilor Bușteni.

Ediția a V-a a proiectului, desfășurată în perioada 28 februarie – 8 martie 2026, a fost dedicată pianului și muzicii de cameră și a reunit o echipă pedagogică de excepție:

-Vadim Monastyrski – pian

-André Parfenov – pian și muzică de cameră

-Iuliana Münch – vioară și muzică de cameră

-Ștefan Cazacu – violoncel

Rezidența s-a încheiat cu Concertul de muzică de cameră și solistică, susținut vineri, 6 martie 2026, la Muzeul Național „George Enescu”.

În cadrul acestui concert au evoluat și alți elevi ai Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia: Antonia Dogeanu (pian, clasa prof. Cecilia Simion) și Mihai Almășan (vioara, clasa prof. Mihaela Roșiu), alături de Felix Constantinescu, confirmând nivelul artistic ridicat al tinerilor muzicieni formați în această instituție.

Invitat special la „Mici Pianiști de Talent”

Pe 7 martie 2026, Felix Constantinescu a fost invitat să deschidă cea de-a IV-a ediție a selecției burselor „Mici Pianiști de Talent”, organizată la Brașov de Asociația MusicATempo, în parteneriat cu Centrul Multicultural al Universității Transilvania.

Evenimentul este dedicat descoperirii și susținerii tinerilor pianiști cu potențial excepțional, iar recitalul oferit de tânărul pianist din Alba Iulia a fost apreciat de public și de specialiști.

Un nume promițător al pianisticii românești

Prin rezultatele obținute la competiții internaționale și participarea la programe educaționale de elită, Felix Constantinescu confirmă statutul de tânăr pianist cu un parcurs artistic promițător, reprezentând cu succes Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia și școala românească de muzică.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI