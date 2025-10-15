FOTO | Un tânăr din Alba, unul din Lorzii Cerului din Escadrila 48 Aviație Vânătoare: ,,Prima dată am văzut un avion F-16 în clasa a XI-a. În momentul acela mi-am dorit să ajung să lucrez pe această aeronavă”
Sublocotenentul inginer Adelin Leahu este din comuna Avram Iancu, județul Alba și în prezent face parte din Escadrila 48 Aviație Vânătoare, supranumiți Sky Lords sau Lorzii Cerului.
Inginerii și maiștrii militari de aviație, precum Adelin Leahu, sunt o piesă importantă în tot ceea ce înseamnă Escadrila 48 Aviație Vânătoare, Sky Lords, așa cum sunt cunoscuți acum aviatorii transilvani. Fiecare aeronavă, zbor, misiune sunt tratate cu maximă responsabilitate, chiar dacă mulți din structura de mentenanță a escadrilei sunt tineri.
Citește și: VIDEO | Povestea singurelor 2 femei-pilot de avioane supersonice din România: Ambele sunt absolvente ale Colegiului Militar din Alba Iulia, iar una e dintr-un sat din Alba
În clasa a șaptea s-a decis să urmeze o carieră militară, deoarece credea în ordine, disciplină și că armata este un loc de muncă sigur. Aşa că a urmat cursurile Colegiului Național Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia pe care l-a absolvit în 2020.
Primul pas spre aviație a fost în clasa a X-a, când a vizitat Baza 71 Aeriană de la Câmpia Turzii. Pe atunci era încă în activitate MiG-ul 21 LanceR. A simțit că aceasta i-ar plăcea să facă, fiindcă era pasionat de cum funcționează un lucru, cum să-l repare. Prin urmare a ales să urmeze cursurile Academiei Tehnice Militare, specialitatea motoare de aviație, pe care a absolvit-o în 2024.
,,După repartiție, am mers în Baza 86 Aeriană, la secția mentenanță linie, pentru un an de zile. Din vară sunt detașat în Baza 71 Aeriană de la Câmpia Turzii, unde vreau să rămân. Prima dată am văzut un avion F-16 la Borcea, în clasa a XI-a. În momentul acela cred că mi-am dorit să ajung să lucrez pe această aeronavă.
Sunt la capitolul când învăț foarte mult și aplic în practică. Avem schemele, diagramele și manuale de mentenanță pentru F-16. Sunt foarte clare, concise, cu pașii de urmat, cu ramuri pe care poți să te duci în funcție de ce defect întâlnești sau ce cazuri speciale sunt.
Totul începe de la pregătire. Inginerii și maiștrii militari care sunt aici, majoritatea are cursurile făcute în Norvegia. De asemenea, învăț de la cei cu mai multă experiență. Am studiat multe la Borcea la diverse cursuri, specializări, aprofundări. Importantă este pregătirea continuă, respectiv fiecare om se perfecționează, învață mai mult, își dorește mai mult”, afirmă sublocotenentul inginer Adelin Leahu, potrivit presamil.ro.
