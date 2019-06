FOTO. Un tânăr antreprenor din Alba dă ”o a doua viaţă” lemnului vechi, noduros şi fisurat. Produce şi exportă piese de mobilier în Austria, Germania sau Franţa

Tiberiu Negru este un antreprenor de 31 de ani care a moştenit de la tatăl său un atelier de prelucrare a lemnului şi s-a decis să-l renoveze şi să schimbe total modul de lucru. Nu a mai urmărit prelucrarea lemnului de o calitate superioară, ci a început să caute lemn vechi, noduros şi fisurat căruia să-i dea ”o a doua viaţă”.

”Bazele Urban Woods s-au format cu mulţi ani în urmă, când nucul din curtea părinţilor a trebuit tăiat din cauza faptului că era mult prea bătrân şi era în pericol să se rupă. Am păstrat mai multe secţiuni din nucul copilăriei mele ca amintire”, povesteşte Tiberiu Negru, fondatorul atelierului Urban Woods din judeţul Alba.

În facultate şi-a făcut curaj şi a finisat una dintre ele. A fost profund impresionat de jocul de texturi ce s-a conturat după finisare.

”Atunci mi-am propus să salvez cât mai mulţi copaci bătrâni al căror lemn rareori se poate folosi la altceva decât lemn de foc”, a spus antreprenorul din Alba, care a urmat cursurile Facultăţii de finanţe şi bănci din cadrul Universităţii Babeş- Bolyai din Cluj-Napoca. Ioana, logodnica sa, se ocupă de partea de vânzări şi de promovare în special în mediul online.

Lemnul pe care îl foloseşte provine în cea mai mare parte din zona rurală şi urbană, nu din păduri. Sunt practic copaci a căror vârstă depăşeşte un secol, arbori crescuţi în curţile oamenilor sau în parcuri şi care, din cauza vârstei, pot fi periculoşi dacă nu sunt tăiaţi la timp. Şi chiar această vârstă înaintată transformă aceşti butuci care riscă să devină lemne de foc în materialul perfect pentru piese de mobilier autentice.

”Secretul stă în textura aces­tui lemn care s-a dezvoltat în echilibru cu omul. Cu cât este mai bătrân, cu atât a adunat mai multe cicatrici ce îi rămân imprimate ca o poveste în fibră. Produsele noastre spun mai departe această poveste, încadrând-o înapoi în mediul urban, de unde şi numele de Urban Woods”, povesteşte Tiberiu Negru.

Atelierul Urban Woods realizează doar mese de cafea şi de dining, iar producţia unei singure piese durează efectiv în medie două săptămâni, însă pregătirea lemnului se prelungeşte până la trei ani. Iar piesele de mobilier realizate în judeţul Alba ajung atât în ţară, cât şi în străinătate.

”Mulţumită mediului online am avut din start o platformă de promo­va­re a produselor, fără a avea încă un show­room fizic. Astfel ne-am pro­movat produsele în toate colţurile ţării şi am avut norocul de a interacţiona cu un public foarte receptiv. De aseme­nea, am lucrat şi cu clienţi din Ger­mania, Franţa, Luxemburg sau Austria”, mai povesteşte antre­pre­norul.

Într-o lume în care accentul cade tot mai mult pe producţia de masă, pe arti­cole care doar pe etichetă mai poar­tă urmele materiilor de bază şi pe obiecte care se îndepărtează tot mai mult de ceea ce numim ”tradiţie”, mai mulţi tineri se încăpăţânează să trans­forme chiar şi lemnul cu cele mai mari defecte în piese de mobilier care pun în evidenţă esenţele tari şi care devin, aşezate în încăperea potrivită, adevă­rate opere de artă. Tiberiu Negru, fon­datorul atelierului Urban Woods din judeţul Alba, este doar unul dintre antrepre­norii care au această direcţie în business.

Sursa foto: Urban Woods