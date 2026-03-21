FOTO | Un polițist din Apuseni a salvat o cățelușă abandonată: Cei patru pui ai acesteia și-au găsit deja familii

Un polițist din Apuseni a salvat o cățelușă abandonată: Cei patru pui ai acesteia și-au găsit deja familii
Comandantul Poliției Orașului Câmpeni, domnul Popa Sorin, oferă un exemplu remarcabil de responsabilitate și empatie, după ce a adoptat o cățelușă cu patru pui, abandonați în apropierea locuinței sale.
Prin implicarea sa directă, puii și-au găsit fiecare familii responsabile, beneficiind astfel de șansa la o viață sigură și îngrijită. În același timp, cățelușa a fost inclusă în programul de sterilizare, fiind adusă pentru castrare în cadrul campaniei organizate de Asociația Apuseni Animal Welfare.
Astfel de gesturi demonstrează că schimbarea începe cu fiecare dintre noi și că responsabilitatea față de animale și comunitate poate face o diferență reală. Inițiativa comandantului este un exemplu demn de urmat și o dovadă că implicarea personală poate contribui la rezolvarea problemelor legate de abandonul animalelor.
Comunitatea are nevoie de astfel de modele, iar acțiunile de acest tip merită apreciate și promovate.
VIDEO | Doi soți din Hunedoara, rămași înzăpeziți pe DN 67C, recuperați de jandarmii montani din Alba: Au cerut ajutor după ce au intrat pe un sector de drum închis iarna
Doi soți din Hunedoara, rămași înzăpeziți pe DN 67C, recuperați de jandarmii montani din Alba: Au cerut ajutor după ce au intrat pe un sector de drum închis iarna Un bărbat de 66 de ani din județul Hunedoara și soția sa au fost ajutați, astăzi, de jandarmii montani din Alba, după ce au rămas cu […]
VIDEO | Impresiile unui tânăr din Bangladesh, stabilit de doi ani în Aiud: Ce spune despre oraș, oameni și munca de sudor
VIDEO | Impresiile unui tânăr din Bangladesh, stabilit de doi ani în Aiud: Ce spune despre oraș, oameni și munca de sudor Bepary Ridoy este un tânăr de 26 de ani din Bangladesh, stabilit în Aiud de aproximativ doi ani, unde lucrează în prezent la firma Prebet din oraș. Întrebat dacă muncește în Aiud, Bepary […]
FOTO | Peste 400 de elevi din școlile din Munții Apuseni au discutat cu polițiștii din Alba despre prevenirea consumului de substanțe interzise și combaterea violenței
Peste 400 de elevi din școlile din Munții Apuseni au discutat cu polițiștii din Alba despre prevenirea consumului de substanțe interzise și combaterea violenței Peste 460 de elevi din unități de învățământ din zona Munților Apuseni și din Zlatna au participat, în perioada 16-20 martie 2026, la activități preventiv-informative organizate de polițiști, jandarmi și specialiști, […]
CALENDARUL de înscriere la creșă/grădiniță și în serviciile de educație timpurie complementare pentru anul școlar 2026-2027, în consultare publică
CALENDARUL de înscriere la creșă/grădiniță și în serviciile de educație timpurie complementare pentru anul școlar 2026-2027, în consultare publică Ministerul...
Preț carburanți 2026: Benzina s-a scumpit din nou. Prețul motorinei, mai mare cu 80 de bani de la începutul săptămânii
Preț carburanți 2026: Benzina s-a scumpit din nou. Prețul motorinei, mai mare cu 80 de bani de la începutul săptămânii...
VIDEO | De la Blaj la Tokyo: „Matchami”, produsul românesc care vrea să cucerească Japonia și Europa
De la Blaj la Tokyo: „Matchami”, produsul românesc care vrea să cucerească Japonia și Europa Un nou produs pe bază...
VIDEO | INEDIT la Alba Iulia: Garda Apulum a refăcut, în premieră, ritualul roman de purificare a instrumentelor muzicale militare. Tradiție înaintea debutului campaniilor militare
INEDIT la Alba Iulia: Garda Apulum a refăcut, în premieră, ritualul roman de purificare a instrumentelor muzicale militare. Tradiție înaintea...
VIDEO | Doi soți din Hunedoara, rămași înzăpeziți pe DN 67C, recuperați de jandarmii montani din Alba: Au cerut ajutor după ce au intrat pe un sector de drum închis iarna
Doi soți din Hunedoara, rămași înzăpeziți pe DN 67C, recuperați de jandarmii montani din Alba: Au cerut ajutor după ce...
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la sărbătorile pascale, această investiție să fie complet finalizată”
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la...
Drept la replică | PSD Alba: Domnule vicepreședinte Hațegan, când nu iubiți școala, ajungeți să criticați proiectele educaționale
PSD Alba: Domnule vicepreședinte Hațegan, când nu iubiți școala, ajungeți să criticați proiectele educaționale Domnul vicepreședinte Marius Hațegan, unul dintre...
21 martie: Ziua Internaţională a Copiilor Străzii. Să ne îndreptăm atenţia mai mult, măcar pentru o zi, către copiii fără copilărie
21 martie: Ziua Internaţională a Copiilor Străzii. Să ne îndreptăm atenţia mai mult, măcar pentru o zi, către copiii fără...
21 martie: Ziua mondială a poeziei, una din cele mai prețuite forme ale exprimării identității culturale și lingvistice ale umanității
21 martie: Ziua mondială a poeziei, una din cele mai prețuite forme ale exprimării identității culturale și lingvistice ale umanității...