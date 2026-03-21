FOTO | Un polițist din Apuseni a salvat o cățelușă abandonată: Cei patru pui ai acesteia și-au găsit deja familii

Un polițist din Apuseni a salvat o cățelușă abandonată: Cei patru pui ai acesteia și-au găsit deja familii

Comandantul Poliției Orașului Câmpeni, domnul Popa Sorin, oferă un exemplu remarcabil de responsabilitate și empatie, după ce a adoptat o cățelușă cu patru pui, abandonați în apropierea locuinței sale.

Prin implicarea sa directă, puii și-au găsit fiecare familii responsabile, beneficiind astfel de șansa la o viață sigură și îngrijită. În același timp, cățelușa a fost inclusă în programul de sterilizare, fiind adusă pentru castrare în cadrul campaniei organizate de Asociația Apuseni Animal Welfare.

Astfel de gesturi demonstrează că schimbarea începe cu fiecare dintre noi și că responsabilitatea față de animale și comunitate poate face o diferență reală. Inițiativa comandantului este un exemplu demn de urmat și o dovadă că implicarea personală poate contribui la rezolvarea problemelor legate de abandonul animalelor.

Comunitatea are nevoie de astfel de modele, iar acțiunile de acest tip merită apreciate și promovate.

