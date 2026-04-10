FOTO | Un moț de doar 9 ani, Vlad Stan, elev al Școlii Gimnaziale Câmpeni, pe podium la Campionatele Naționale de Șah ale României pentru Copii și Juniori 2026

Un moț de doar 9 ani, Vlad Stan, elev al Școlii Gimnaziale Câmpeni, pe podium la Campionatele Naționale de Șah ale României pentru Copii și Juniori 2026

Vlad Stan (9 ani; CSS 1 Timișoara), elev al Școlii Gimnaziale Câmpeni, a obținut un rezultat remarcabil la Campionatele Naționale de Șah ale României pentru Copii și Juniori, desfășurate în perioada 1–9 aprilie 2026 în stațiunea Olimpi, de pe malul Mării Negre.

Vlad Stan s-a clasat pe locul 3 în în ierarhia finală a categoriei sale de vârstă în proba de Dezlegări.

„Este o realizare deosebită, care reflectă nu doar talentul său, ci și munca susținută și pasiunea pentru șah.

Vlad dovedește că, prin dedicare, perseverență și numeroase sacrificii, performanța devine posibilă. Este un exemplu frumos de ambiție și seriozitate pentru toți cei din jur.

Apreciem, de asemenea, implicarea și profesionalismul domnului profesor coordonator Cosmin Stan, care contribuie esențial la formarea și îndrumarea tinerelor talente. Rezultatele obținute sunt și rodul unei colaborări bazate pe muncă, răbdare și încredere.

Bravo, Vlad! Mult succes în continuare!”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale Câmpeni.

