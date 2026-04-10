FOTO | Un moț de doar 9 ani, Vlad Stan, elev al Școlii Gimnaziale Câmpeni, pe podium la Campionatele Naționale de Șah ale României pentru Copii și Juniori 2026

Un moț de doar 9 ani, Vlad Stan, elev al Școlii Gimnaziale Câmpeni, pe podium la Campionatele Naționale de Șah ale României pentru Copii și Juniori 2026

Vlad Stan (9 ani; CSS 1 Timișoara), elev al Școlii Gimnaziale Câmpeni, a obținut un rezultat remarcabil la Campionatele Naționale de Șah ale României pentru Copii și Juniori, desfășurate în perioada 1–9 aprilie 2026 în stațiunea Olimpi, de pe malul Mării Negre.

Vlad Stan s-a clasat pe locul 3 în în ierarhia finală a categoriei sale de vârstă în proba de Dezlegări.

„Este o realizare deosebită, care reflectă nu doar talentul său, ci și munca susținută și pasiunea pentru șah.

Vlad dovedește că, prin dedicare, perseverență și numeroase sacrificii, performanța devine posibilă. Este un exemplu frumos de ambiție și seriozitate pentru toți cei din jur.

Apreciem, de asemenea, implicarea și profesionalismul domnului profesor coordonator Cosmin Stan, care contribuie esențial la formarea și îndrumarea tinerelor talente. Rezultatele obținute sunt și rodul unei colaborări bazate pe muncă, răbdare și încredere.

Bravo, Vlad! Mult succes în continuare!”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale Câmpeni.

CSM Unirea Alba Iulia Under 14, rezultat remarcabil la Elite Neon Cup! „Alb-negrii” pregătiți de Filip Morar, locul 7 la prestigiosul turneu de la Atena

CSM Unirea Alba Iulia Under 14, rezultat remarcabil la Elite Neon Cup | Micuții „alb-negrii" pregătiți de Filip Morar, locul 7 la prestigiosul turneu de la Atena Micuții și talentații fotbaliști de la CSM Unirea Alba Iulia Under 14, pregătiți de antrenorul Filip Morar, au reușit un rezultat remarcabil la Elite Neon Cup, prestigiosul turneul […]

FOTO: Volei Alba Blaj, eșec 2-3 cu Corona Brașov, în semifinale! Egalitate, totul se decide miercuri, 15 aprilie în „Alba Blaj” Arena!

Volei Alba Blaj, eșec 2-3 cu Corona Brașov, în semifinalele Diviziei A1! Egalitate, totul se decide miercuri, 15 aprilie în „Alba Blaj" Arena, în meciul decisiv! Campioana Volei Alba Blaj a pierdut 2-3, în deplasare, cu Corona Brașov, în  al doilea meci din semifinalele Diviziei A1 la volei feminin, iar calificarea în ultimul act se […]

În Sâmbăta Patimilor, semifinalele Cupei României, faza județeană: Viitorul Sântimbru – Spicul Daia Română și Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Industria Galda de Jos, la ora 11.00

Sâmbăta Patimilor, semifinalele Cupei României, faza județeană: Viitorul Sântimbru – Spicul Daia Română și Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Industria Galda de Jos, la ora 11.00 Sâmbătă, 11 aprilie, în Sâmbăta Mare, la ora 11.00, la Galtiu și Săsciori, sunt prevăzute semifinalele Cupei României, faza județeană. Citește și: Semifinalele Cupei României: Viitorul Sântimbru – […]

