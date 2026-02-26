FOTO | Un milion de lei pentru lucrări de consolidare și pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ 142N, în Căpâlna de Jos: În ce stadiu este proiectul
Un milion de lei pentru lucrări de consolidare și pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ 142N, în Căpâlna de Jos
Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat, miercuri, 25 februarie 2026, că a fost depusă de către Consiliul Județean Alba o solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Consolidare terasamente și asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ 142N, KM 1+470 – KM 1+660, localitatea Căpâlna de Jos”.
Investiția din satul aparținător comunei Jidvei sunt estimată la aproximativ un milion de lei.
Soluția tehnica presupune realizarea mai multor lucrări. Este vorba de:
*Consolidare taluz aval prin realizarea unui zid de sprijin tip cornier (L) în vederea sistematizării verticale, respectiv pentru susținerea terasamentului drumului cu înălțimea elevației variabilă 1.00-1.5m, grosimea radierului de 60cm, iar poziționarea fundației va respecta condiția de îngheț-dezghet;
*Realizarea unui sistem de preluare ape de suprafață (şanţuri/rigole) amplasat între zidul de sprijin şi limitele de proprietate și extinderea podețelor tubulare existente astfel încât să fie asigurat gabaritul proiectat;
*Amenajarea de accese la proprietății din dală de beton armat şi tuburi corugate peste şanţul propus prevăzut cu rigole/grătare metalice în punctele de minim pentru a prelua apa de pe acces şi a o deversa în șanț;
*Refacerea structurii rutiere din partea carosabilă şi din acostamentul afectat de realizarea zidului de sprijin, inclusiv asigurarea conlucrării între structura proiectată şi structura rutieră existentă;
*Montarea de parapete metalic rutier (H2) pe coronamentul zidului de sprijin şi întreruperea acestuia în dreptul acceselor la proprietății amenajate;
*Refacerea sistemului de semnalizare rutieră adaptat la noile lucrări proiectate;
*Protejarea rețelelor de utilități identificate în amplasament.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | ACCIDENT rutier pe DN 75 provocat de o șoferiță din Alba. A pătruns pe sensul opus și a acroșat un microbuz
ACCIDENT rutier pe DN 75 provocat de o șoferiță din Alba. A pătruns pe sensul opus și a acroșat un microbuz O femeie de 38 de ani, din județul Alba, a fost implicată într-un accident rutier produs joi, 26 februarie, pe DN 75, în afara localității Moldovenești, județul Cluj. În urma coliziunii dintre autoturismul condus […]
VIDEO | Infractor din Alba, prins la Cluj! Bărbatul era dat în urmărire naționlă și avea ceasuri de 10.000 de euro la el
Infractor din Alba, prins la Cluj! Bărbatul era dat în urmărire naționlă și avea ceasuri de 10.000 de euro la el Un bărbat în vârstă de 49 de ani, din județul Alba, urmărit la nivel național pentru furt, a fost depistat joi, 25 februarie, de polițiștii din Cluj. În urma verificărilor, asupra acestuia au fost […]
28 februarie 2026 | Comemorarea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Alba Iulia: Slujbă religioasă și depuneri de coroane și jerbe. PROGRAM
28 februarie 2026 | Comemorarea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Alba Iulia: Slujbă religioasă și depuneri de coroane și jerbe. PROGRAM Sâmbătă, 28 februarie 2026, la Alba Iulia va avea loc comemorarea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Obeliscul lui […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Economistul Radu Georgescu: Economia României se contractă puternic, este în șanț! Pe românește, oamenii și firmele sărăcesc
Economistul Radu Georgescu: Economia României se contractă puternic, este în șanț! Pe românește, oamenii și firmele sărăcesc Economistul Radu Georgescu...
Ministrul Agriculturii: „Nu putem aduce carne din Spania, congelată, o decongelăm în România şi o vindem proaspătă”
Ministrul Agriculturii: „Nu putem aduce carne din Spania, congelată, o decongelăm în România şi o vindem proaspătă” Ministrul Agriculturii, Florin...
Știrea Zilei
VIDEO | Circulație BLOCATĂ de DN 67C Transalpina, în Alba: Copaci și bolovani pe carosabil, în urma unor alunecări de teren la Șugag
Circulație BLOCATĂ de DN 67C Transalpina, în Alba: Copaci și bolovani pe carosabil, în urma unor alunecări de teren la...
FOTO | Primarul dintr-o comună din Alba a cerut întreruperea furnizării energiei electrice pentru utilitățile de pe raza localității: „Nu mai avem resurse financiare, pentru că încasările la buget sunt blocate din cauza neaprobării taxelor și impozitelor locale”
Primarul dintr-o comună din Alba a cerut întreruperea furnizării energiei electrice pentru utilitățile de pe raza localității Primarul comunei Almașu...
Curier Județean
FOTO | Un milion de lei pentru lucrări de consolidare și pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ 142N, în Căpâlna de Jos: În ce stadiu este proiectul
Un milion de lei pentru lucrări de consolidare și pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ 142N, în Căpâlna de...
FOTO | ACCIDENT rutier pe DN 75 provocat de o șoferiță din Alba. A pătruns pe sensul opus și a acroșat un microbuz
ACCIDENT rutier pe DN 75 provocat de o șoferiță din Alba. A pătruns pe sensul opus și a acroșat un...
Politică Administrație
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări Un nou pas...
Marius Hațegan: „PNL trebuie să rupă DEFINITIV coabitarea cu PSD. Impostura psd-iștilor nu mai are margini!”
Marius Hațegan: „PNL trebuie să rupă DEFINITIV coabitarea cu PSD. Impostura psd-iștilor nu mai are margini!” „PNL trebuie să rupă...
Opinii Comentarii
26 februarie: Adoptarea de către Parlamentul României, cu unanimitate de voturi, a legii de aderare la NATO
26 februarie: Adoptarea de către Parlamentul României, cu unanimitate de voturi, a legii de aderare la NATO Imediat după Revoluţie,...
24 februarie: Dragobetele – ziua tradiţională a iubirii la români
24 februarie: Dragobetele – ziua tradiţională a iubirii la români Dragobetele, sărbătoare populară autohtonă, specifică îndeosebi zonei de sud a...