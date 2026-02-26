Curier Județean

FOTO | Un milion de lei pentru lucrări de consolidare și pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ 142N, în Căpâlna de Jos: În ce stadiu este proiectul

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 18 minute

în

De

Un milion de lei pentru lucrări de consolidare și pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ 142N, în Căpâlna de Jos

Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat, miercuri, 25 februarie 2026, că a fost depusă de către Consiliul Județean Alba o solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Consolidare terasamente și asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ 142N, KM 1+470 – KM 1+660, localitatea Căpâlna de Jos”.

Investiția din satul aparținător comunei Jidvei sunt estimată la aproximativ un milion de lei.

Soluția tehnica presupune realizarea mai multor lucrări. Este vorba de:

*Consolidare taluz aval prin realizarea unui zid de sprijin tip cornier (L) în vederea sistematizării verticale, respectiv pentru susținerea terasamentului drumului cu înălțimea elevației variabilă 1.00-1.5m, grosimea radierului de 60cm, iar poziționarea fundației va respecta condiția de îngheț-dezghet;

*Realizarea unui sistem de preluare ape de suprafață (şanţuri/rigole) amplasat între zidul de sprijin şi limitele de proprietate și extinderea podețelor tubulare existente astfel încât să fie asigurat gabaritul proiectat;

*Amenajarea de accese la proprietății din dală de beton armat şi tuburi corugate peste şanţul propus prevăzut cu rigole/grătare metalice în punctele de minim pentru a prelua apa de pe acces şi a o deversa în șanț;

*Refacerea structurii rutiere din partea carosabilă şi din acostamentul afectat de realizarea zidului de sprijin, inclusiv asigurarea conlucrării între structura proiectată şi structura rutieră existentă;

*Montarea de parapete metalic rutier (H2) pe coronamentul zidului de sprijin şi întreruperea acestuia în dreptul acceselor la proprietății amenajate;

*Refacerea sistemului de semnalizare rutieră adaptat la noile lucrări proiectate;

*Protejarea rețelelor de utilități identificate în amplasament.

