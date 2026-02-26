FOTO | Un milion de lei pentru lucrări de consolidare și pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ 142N, în Căpâlna de Jos: În ce stadiu este proiectul

Un milion de lei pentru lucrări de consolidare și pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ 142N, în Căpâlna de Jos

Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat, miercuri, 25 februarie 2026, că a fost depusă de către Consiliul Județean Alba o solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Consolidare terasamente și asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ 142N, KM 1+470 – KM 1+660, localitatea Căpâlna de Jos”.

Investiția din satul aparținător comunei Jidvei sunt estimată la aproximativ un milion de lei.

Soluția tehnica presupune realizarea mai multor lucrări. Este vorba de:

*Consolidare taluz aval prin realizarea unui zid de sprijin tip cornier (L) în vederea sistematizării verticale, respectiv pentru susținerea terasamentului drumului cu înălțimea elevației variabilă 1.00-1.5m, grosimea radierului de 60cm, iar poziționarea fundației va respecta condiția de îngheț-dezghet;

*Realizarea unui sistem de preluare ape de suprafață (şanţuri/rigole) amplasat între zidul de sprijin şi limitele de proprietate și extinderea podețelor tubulare existente astfel încât să fie asigurat gabaritul proiectat;

*Amenajarea de accese la proprietății din dală de beton armat şi tuburi corugate peste şanţul propus prevăzut cu rigole/grătare metalice în punctele de minim pentru a prelua apa de pe acces şi a o deversa în șanț;

*Refacerea structurii rutiere din partea carosabilă şi din acostamentul afectat de realizarea zidului de sprijin, inclusiv asigurarea conlucrării între structura proiectată şi structura rutieră existentă;

*Montarea de parapete metalic rutier (H2) pe coronamentul zidului de sprijin şi întreruperea acestuia în dreptul acceselor la proprietății amenajate;

*Refacerea sistemului de semnalizare rutieră adaptat la noile lucrări proiectate;

*Protejarea rețelelor de utilități identificate în amplasament.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI