FOTO. Un ”galop de fericire” pentru mai mult de 500 de copii cu dizabilități: Asociația Hip-Tep Leorinț – 10 ani de la înființare

Asociația Hip-Tep Leorinț împlinește 10 ani de la înființare. În acest timp, mai mult de 500 de copii i-au trecut pragul, iar datorită Programului Pentru Sănătatea Copiilor, această asociație a primit încredere și finanțare încă din 2010.

Prin proiectul ”Cupa MOL Pentru Sănătatea Copiilor – ediția a IV-a, 2019”, un proiect care a fost câștigat de Asociația Hip-Tep, 12 copii cu diverse dizabilități vor beneficia de ședințe de hipoterapie pe o perioadă de 7 luni. Ședințele vor fi adaptate la nevoile individuale ale fiecărui copil.

”În cadrul acestui proiect se va organiza și concursul național de hipoterapie, Cupa MOL Pentru Sănătatea Copiilor – ediția a IV-a, 2019. Acest concurs este unic în țară deoarece, copii cu dizabilități diferite, ne demonstrează ce este curajul și îndemânarea. Chiar dacă pare simplu să vezi cum reușește un copil să arunce o minge într-un cerc, pentru el este dovada muncii a străduinței îndelungate. Toate acestea la un loc reușesc să le facă viața mai frumoasă, să se bucure de succes și de aprecierea spectatorilor prezenți.

De la an la an crește numărul persoanelor interesate de acest concurs. Prin concurs am dori să scoatem în evidență potențialul și abilitățile copiilor și nu dizabilitatea lor, să le oferim șanse egale și să promovăm hipoterapia. Cunoscând efectele complexe ale hipoterapiei, prin acest concurs vom contribui la creșterea calității vieții acestor copii, dezvoltând bunăstarea emoțională (fericirea, trăiri personale pozitive), fizic (activități preferate), independența (autonomie în luare de decizii) și nu în ultimul rând, relațiile interpersonale.

Reușita acestui concurs se datorează continuității ședințelor de hipoterapie în cadrul cărora ei au învățat să comunice, să fie mai atenți, să realizeze o sarcină, să stea corect pe cal și să socializeze, încredere în triada: copil, cal, terapeut, muncii în echipă: terapeuți, părinți, cadre didactice, încurajare din partea celor din jur.

La activități vin atât copii cu diferite dizabilități cât și copii sănătoși, dar nici o clipă nu s-a pus problema diferențierii. Toți cei care vin la noi vor să ajute și să-i înțeleagă pe ceilalți. Astfel îi stimulăm pe copiii cu nevoi speciale care reușesc să-și găsească un model în copilul sănătos și au un scop spre care tind, iar copiii sănătoși îi înțeleg pe cei cu dizabilități, se schimbă, devin mai omenoși, mai buni și mai înțelegători. Împreună reușim să le oferim momente plăcute, probabil de neuitat”, transmite Csilla Balogh, profesor logoped, președinte al Asociației Hip Tep.

Asociația Hip-Tep, prin reprezentanții săi participă și la concursurile organizate de Federația de hipoterapie din Ungaria de unde și anul trecut au reușit să obțină rezultate foarte bune, medalii de aur, bronz și locul IV.