FOTO | Un fermier din Alba a investit 2.000 de euro într-un automat de brânzeturi și și-a crescut vânzările de lactate: ,,Pot cumpăra la orice oră, pentru că este deschis în regim non-stop”

Un fermier din Alba a investit 2.000 de euro într-un automat de brânzeturi și și-a crescut vânzările de lactate: ,,Pot cumpăra la orice oră, pentru că este deschis în regim non-stop”

Automatul de brânzeturi! Aceasta este ideea care i-a crescut fermierului Nicolae Romoșan, din Vințu de Jos, vânzările, într-o perioadă când piața este în picaj direct. „Magazinul” este amplasat pe strada Telman, Nr. 29 B, în Vințu de Jos și este doar primul aparat în care a investit fermierul, pe viitor intenționând să-și extindă ideea în mai multe zone din județ.

Nicolae Romoșan este un tânăr crescător de oi din localitatea Vințu de Jos, pentru care oieritul este o tradiție moștenită în familie. În prezent, acesta crește aproximativ 400 de ovine și de-a lungul timpului s-a specializat în prepararea brânzeturilor, atât de oaie cât și de vacă. Laptele de vacă este colectat de la fermierii din zonă, familia renunțând complet la bovine după decesul tatălui. De-a lungul timpului a încercat diverse metode de vânzare a produselor și anul acesta a reușit să găsească soluția prin care poate vinde brânza direct din fermă, cu prețul de producător, făcând o investiție de 2.000 de euro într-un automat.

Nicolae Romoșan a declarat pentru Ziarul „Unirea” că ideea de a investi într-un automat i-a venit din nevoie, și anume scăderea vânzărilor. „Ideea mi-a venit din cauza vânzărilor slabe din ultima perioadă, a scumpirilor care au venit și probabil or să mai vină. Și m-am gândit cum aș putea să vând mai ușor pentru mine, dar să fie și mai simplu, atrăgător pentru clienți, iar prețul să rămână unul mic, de producător”, ne-a spus fermierul.

Totodată, crescătorul de oi a precizat că încă din prima lună de la amplasarea automatului, entuziasmul clienților s-a văzut direct în vânzările care au crescut și de trei ori comparativ cu varianta pe care fermierul mergea înainte, și anume distribuirea către intermediari.

„Noi ne-am dorit ca și cumpărătorii să poată beneficia de prețul la prima mână, cum s-ar zice, direct de la producător. Și sunt chiar încântați că nu mai stau la coadă, aleg repede ce le place și ce își doresc și pot pleca mai departe. Și mai important, pot cumpăra la orice oră, pentru că automatul este deschis în regim non-stop. Repet, noi ne-am dorit să putem oferi prețul direct de la noi, pentru că știți că în magazin se mai adaugă adaos comercial, taxe, iar prețurile față de cele de fermă cresc și cu 30-40%. Plus că în magazine sunt zeci de sortimente de brânză, iar noi, ca mici producători, cumva ne pierdem prin atâtea oferte, e greu ca omul să găsească fix brânza noastră. Eu când am pornit ideea am făcut și un minim de vânzare, care spre bucuria noastră a depășit cu trei ori estimarea făcută inițial”, a mai explicat Nicolae Romoșan.

Investiția făcută de Nicolae Romoșan în automatul de brânză a fost de 2.000 de euro. „Automatul a fost achiziționat de aici, din zonă, și a costat 2.000 de euro, la mâna a doua. Ulterior s-au adăugat cheltuieli cu căsuța unde am amenajat spațiul, pentru că am vrut să fie un loc frumos, atrăgător pentru clienți. Din primele reacții ideea a fost primită foarte bine, oamenii sunt foate încântați”.

Aparatul de brânzeturi este foarte ușor de folosit și produsele pot fi cumpărate într-un mod cât se poate de simplu. „Aparatul este înregistrat și avizat sanitar-veterinar, acest lucru este foarte important de punctat. Ca mod de funcționare este destul de simplu: în stânga clienții au afișată eticheta produsului cu valorile nutriționale, gramajul, prețul per bucată, prețul per kilogram. Ei își selectează produsul, achită și cam atât. Automatul funcționează ca și un frigider, deci produsele sunt ținute la rece în permanență, în bune condiții”, a arătat crescătorul.

„Singurul dezavantaj, să zic așa, este faptul că nu au încăput toate produsele pe care noi le procesăm și nu am mai găsit încă unul pentru a-l achiziționa. Tipul acesta de automat are zece rânduri de expunere și noi avem cam 15-16 produse, astfel că am mers pe cele care se vând mai repede, care sunt mai cerute, știind și de la magazine ce caută”, ne-a mai împărtășit fermierul.

În prezent, crescătorul de ovine are o fermă cu aproximativ 400 de capete de oi, renunțând la creșterea vacilor după ce tatăl lui a decedat. „Efectivele nu le-am mai crescut, ne-am confruntat la Alba cu o secetă cruntă și o ducem greu cu animalele. Noi avem numai fermă de oi acum, iar laptele de vacă îl colectăm de la o fermă de lângă Alba. Oi avem undeva la 400 de capete. Noi nu facem amestec, avem produse 100% din lapte de oaie sau produse 100% din lapte de vacă”.

De asemenea, Nicolae Romoșan a mai precizat faptul că are în plan să extindă ideea cu automatele de brânză, în mai multe zone din județ și chiar în alte județe, dacă va fi cerere. „Deocamdată ne gândim să extindem aici, local, pentru că există cerere și aici zilnic reînnoim stocul, deci fluxul de cumpărători este unul bun. Dacă există cerere mare desigur că am vrea să fim prezenți și în alte județe, dar acolo ne-ar trebui ceva cumpărători. Vom vedea pe viitor și noi. Cred că acest tip de vânzare va deveni unul foarte utilizat pentru că permite producătorilor să își vadă de animale, procesare, iar cumpărătorii au certitudinea că primesc produsele direct din ferme”.

