Curier Județean

Foto | Un colegiu din Alba a primit recunoașterea de „Școală Democratică Inovativă și Digitală AI Etică”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Un colegiu din Alba a primit recunoașterea de „Școală Democratică Inovativă și Digitală AI Etică”

Colegiul Național „Ionochentie Micu Clain” Blaj a primit recunoașterea de „Școală Democratică Inovativă și Digitală AI Etică”. 

In perioada 17-19 iulie 2026, la București, a avut loc Congresul UNMUTE, un congres național la care au participat 34 de școli implicate în proiectul Incubatorul Civic Digital.

Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj a fost reprezentat de o delegație formată din 3 cadre didactice (prof. Rodica Matei, prof. Szasz Emilia și prof. Diana Aftenie) și 3 elevi de liceu (Bărbat Daria, Szabo Alissia și Matei Aftenie).

Atelierele Congresului au avut loc la Biblioteca Centrală a Universității Politehnica București, marcând finalizarea unui proiect important implementat pe parcursul a 3 ani , numit Incubatorul Civic Digital. Acest proiect de amploare a fost inițiat de Școala de Valori București în colaborare cu Institutul Intercultural Timișoara și Asociația Techsoup România, cu susținerea Fundației Botnar.

Programul Incubatorul Civic Digital a fost derulat în cadrul Colegiului Național IMClain in perioada 2023-2026, sub coordonarea prof . Diana Aftenie, vizând un proiect dedicat cetățeniei digitale și educației democratice.

„Congresul a reunit profesori, elevi, directori de școli, cercetători și lideri educaționali din întreaga țară, oferind un spațiu de dialog, colaborare și schimb de bune practici privind viitorul educației, participarea democratică în școală și utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale.

Participarea la acest congres reprezintă o nouă oportunitate de dezvoltare profesională, pe care o vom valorifica în continuarea proiectelor dedicate educației democratice și cetățeniei digitale din școala noastră”, se arată într-o comunicare publică a colegiului blăjean.

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