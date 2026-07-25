Care sunt fructele cele mai bogate în apă, ideale vara pentru o alimentație sănătoasă

Pe măsură ce temperaturile cresc, hidratarea devine una dintre cele mai importante preocupări pentru sănătate. Pe lângă consumul suficient de apă, specialiștii în nutriție recomandă includerea în alimentație a fructelor cu un conținut ridicat de apă, care contribuie atât la hidratarea organismului, cât și la aportul de vitamine, minerale și antioxidanți.

Pepenele verde, campionul hidratării

Pepenele verde ocupă primul loc în topul fructelor bogate în apă, având un conținut de aproximativ 92% apă. Pe lângă efectul răcoritor, acesta furnizează vitamina C, vitamina A și licopen, un antioxidant asociat cu protecția celulară și sănătatea cardiovasculară. Datorită conținutului redus de calorii, este o alegere potrivită pentru gustările din timpul verii.

Căpșunile, combinația dintre hidratare și antioxidanți

Cu aproximativ 91% apă, căpșunile reprezintă o sursă excelentă de vitamina C, mangan și fibre alimentare. Consumul regulat poate contribui la susținerea sistemului imunitar și la menținerea sănătății pielii, în timp ce conținutul ridicat de apă ajută la hidratare.

Pepenele galben, bogat în vitamine

Pepenele galben conține în jur de 90% apă și este apreciat pentru aportul de vitamina A, vitamina C și potasiu. Aceste substanțe nutritive sprijină sănătatea ochilor, funcționarea sistemului imunitar și echilibrul electrolitic, aspect important în zilele caniculare.

Piersicile și nectarinele, gust și prospețime

Atât piersicile, cât și nectarinele au un conținut de apă de aproximativ 88–89%. Aceste fructe oferă fibre, vitamina C și compuși antioxidanți care contribuie la digestie și la protejarea organismului împotriva stresului oxidativ.

Portocalele, hidratare și vitamina C

Portocalele conțin aproximativ 86–87% apă și sunt recunoscute pentru concentrația ridicată de vitamina C. În plus, furnizează potasiu și flavonoide, nutrienți care susțin funcționarea normală a sistemului cardiovascular și a sistemului imunitar.

Ananasul, sursă de bromelaină

Cu un conținut de aproximativ 86% apă, ananasul este o alegere potrivită pentru sezonul estival. Acesta conține bromelaină, o enzimă implicată în digestia proteinelor, precum și vitamina C și mangan.

Caisele și prunele completează meniul verii

Caisele și prunele au un conținut de apă cuprins între 85 și 87%, fiind bogate în fibre, vitamina A și diverși antioxidanți. Consumul lor poate susține digestia și sănătatea pielii, oferind în același timp un aport suplimentar de lichide.

De ce sunt importante fructele bogate în apă?

Nutriționiștii subliniază că fructele cu un conținut ridicat de apă nu înlocuiesc consumul de apă, însă contribuie semnificativ la hidratarea zilnică. Totodată, acestea furnizează vitamine, minerale, fibre și fitonutrienți, având un rol important în menținerea stării generale de sănătate.

În timpul verii, includerea unei varietăți de fructe proaspete în alimentația zilnică poate ajuta la prevenirea deshidratării, la susținerea digestiei și la menținerea nivelului de energie, fiind o alternativă sănătoasă la gustările bogate în zahăr sau grăsimi.

Topul fructelor cu cel mai mare conținut de apă:

*Pepene verde – aproximativ 92% apă

*Căpșuni – aproximativ 91% apă

*Pepene galben – aproximativ 90% apă

*Piersici – aproximativ 89% apă

*Nectarine – aproximativ 88–89% apă

*Caise – aproximativ 87% apă

*Portocale – aproximativ 86–87% apă

*Prune – aproximativ 86–87% apă

*Ananas – aproximativ 86% apă

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)