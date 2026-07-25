Care sunt fructele cele mai bogate în apă, ideale vara pentru o alimentație sănătoasă
Care sunt fructele cele mai bogate în apă, ideale vara pentru o alimentație sănătoasă
Pe măsură ce temperaturile cresc, hidratarea devine una dintre cele mai importante preocupări pentru sănătate. Pe lângă consumul suficient de apă, specialiștii în nutriție recomandă includerea în alimentație a fructelor cu un conținut ridicat de apă, care contribuie atât la hidratarea organismului, cât și la aportul de vitamine, minerale și antioxidanți.
Pepenele verde, campionul hidratării
Pepenele verde ocupă primul loc în topul fructelor bogate în apă, având un conținut de aproximativ 92% apă. Pe lângă efectul răcoritor, acesta furnizează vitamina C, vitamina A și licopen, un antioxidant asociat cu protecția celulară și sănătatea cardiovasculară. Datorită conținutului redus de calorii, este o alegere potrivită pentru gustările din timpul verii.
Căpșunile, combinația dintre hidratare și antioxidanți
Cu aproximativ 91% apă, căpșunile reprezintă o sursă excelentă de vitamina C, mangan și fibre alimentare. Consumul regulat poate contribui la susținerea sistemului imunitar și la menținerea sănătății pielii, în timp ce conținutul ridicat de apă ajută la hidratare.
Pepenele galben, bogat în vitamine
Pepenele galben conține în jur de 90% apă și este apreciat pentru aportul de vitamina A, vitamina C și potasiu. Aceste substanțe nutritive sprijină sănătatea ochilor, funcționarea sistemului imunitar și echilibrul electrolitic, aspect important în zilele caniculare.
Piersicile și nectarinele, gust și prospețime
Atât piersicile, cât și nectarinele au un conținut de apă de aproximativ 88–89%. Aceste fructe oferă fibre, vitamina C și compuși antioxidanți care contribuie la digestie și la protejarea organismului împotriva stresului oxidativ.
Portocalele, hidratare și vitamina C
Portocalele conțin aproximativ 86–87% apă și sunt recunoscute pentru concentrația ridicată de vitamina C. În plus, furnizează potasiu și flavonoide, nutrienți care susțin funcționarea normală a sistemului cardiovascular și a sistemului imunitar.
Ananasul, sursă de bromelaină
Cu un conținut de aproximativ 86% apă, ananasul este o alegere potrivită pentru sezonul estival. Acesta conține bromelaină, o enzimă implicată în digestia proteinelor, precum și vitamina C și mangan.
Caisele și prunele completează meniul verii
Caisele și prunele au un conținut de apă cuprins între 85 și 87%, fiind bogate în fibre, vitamina A și diverși antioxidanți. Consumul lor poate susține digestia și sănătatea pielii, oferind în același timp un aport suplimentar de lichide.
De ce sunt importante fructele bogate în apă?
Nutriționiștii subliniază că fructele cu un conținut ridicat de apă nu înlocuiesc consumul de apă, însă contribuie semnificativ la hidratarea zilnică. Totodată, acestea furnizează vitamine, minerale, fibre și fitonutrienți, având un rol important în menținerea stării generale de sănătate.
În timpul verii, includerea unei varietăți de fructe proaspete în alimentația zilnică poate ajuta la prevenirea deshidratării, la susținerea digestiei și la menținerea nivelului de energie, fiind o alternativă sănătoasă la gustările bogate în zahăr sau grăsimi.
Topul fructelor cu cel mai mare conținut de apă:
*Pepene verde – aproximativ 92% apă
*Căpșuni – aproximativ 91% apă
*Pepene galben – aproximativ 90% apă
*Piersici – aproximativ 89% apă
*Nectarine – aproximativ 88–89% apă
*Caise – aproximativ 87% apă
*Portocale – aproximativ 86–87% apă
*Prune – aproximativ 86–87% apă
*Ananas – aproximativ 86% apă
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Societate
VIDEO ȘTIREA TA | Pericol pe un drum din Alba: Doi copii purtați într-o remorcă legată de un scuter. Alt minor a fost ținut pe genunchi de bărbat
Pericol pe un drum din Alba: Doi copii purtați într-o remorcă legată de un scuter. Alt minor a fost ținut pe genunchi de bărbat Un șofer din Alba a dat dovadă de inconștiență atunci când a decis să se plimbe pe un drum din Alba cu un scuter electric. Atașat de scuter era o remorcă, […]
FOTO ȘTIREA TA | Pista de biciclete de pe Dealul Mamut din Alba Iulia, criticată după lucrările de toaletare a vegetației: ,,Este cu obstacole, impracticabilă”
Pista de biciclete de pe Dealul Mamut din Alba Iulia, criticată după lucrările de toaletare a vegetației: ,,Este cu obstacole, impracticabilă” Bicicliștii reclamă starea în care a ajuns pista de biciclete de pe Dealul Mamut din Alba Iulia, după lucrările de toaletare a vegetației, printr-o postare pe o rețea de socializare, făcută de pagina de […]
FOTO ȘTIREA TA | Experiment în traficul din Alba Iulia: 20 de minute pe străzi lăturalnice și aproape o oră pe cele principale. Părerea tranșantă a unui biciclist
Experiment în traficul din Alba Iulia: 20 de minute pe străzi lăturalnice și aproape o oră pe cele principale. Părerea tranșantă a unui biciclist Un biciclist din Alba Iulia a testat traficul și infrastructura pentru biciclete din municipiu printr-un experiment interesant, comparând timpul necesar pentru a traversa orașul, de la un capăt la altul, pe […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
O nouă dronă a fost doborâtă pe teritoriul României. Anunțul făcut de Nicușor Dan
O nouă dronă a fost doborâtă pe teritoriul României. Anunțul făcut de Nicușor Dan O nouă dronă a fost doborâtă...
Alocații de stat pentru copii 2026: Drepturile sociale pentru iunie 2026 au ajuns la beneficiari
Alocații de stat pentru copii 2026: Drepturile sociale pentru iunie 2026 au ajuns la beneficiari Agenția Națională pentru Plăți și...
Știrea Zilei
Informații noi despre starea de sănătate a băiatului rănit grav în accidentul cu trotineta electrică din Aiud. Cum se simte după ce a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
Informații noi despre starea de sănătate a băiatului rănit grav în accidentul cu trotineta electrică din Aiud. Cum se simte...
Coșmarul de la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Mărășești din Alba Iulia: Achiziție directă pentru dirigenția de șantier în vederea modernizării unei străzi din zonă
Coșmarul de la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Mărășești din Alba Iulia: Achiziție directă pentru dirigenția...
Curier Județean
Incendiu în Dealul Bistrii: O casă a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii
Incendiu într-o localitate din Câmpeni: O casă a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu...
VIDEO | Polițiștii din Blaj au aplicat amenzi de aproape 3.000 de lei, după conflictul violent din oraș de acum câteva zile. Au fost verificate zeci de persoane
Polițiștii din Blaj au aplicat amenzi de aproape 3.000 de lei, după conflictul violent din oraș de acum câteva zile....
Politică Administrație
Foto | Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local
Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local Un...
Video | Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra în curțile oamenilor”
Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra...
Opinii Comentarii
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...
Mesaje de SFANTUL Ilie 2026. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...