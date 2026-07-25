FOTO | Universitatea din Miskolc Ungaria a acordat titlul de Doctor Honoris Causa domnului Sorin-Dumitru Grozav, profesor la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Extensia universitară Alba Iulia

Universitatea din Miskolc Ungaria a acordat titlul de Doctor Honoris Causa domnului Sorin- Dumitru Grozav , profesor la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca , Extensia universitară Alba Iulia

Universitatea din Miskolc Ungaria a conferit titlul de Doctor Honoris Causa prof. dr. ing. Sorin – Dumitru Grozav, profesor la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, fondatorul Extensiei universitare Alba Iulia, în cadrul unei ceremonii festive în Ședința publică ceremonială a Senatului Universitar cu ocazia Festivității de absolvire a studenților Facultății de Inginerie Mecanică și Informatică și ai Facultății de Muzică Béla Bartók desfășurate joi, 2 iulie 2026, în Sala de Ceremonii a Universităƫii din Miskolc.

Profesorul Grozav este membru sau membru fondator al mai multor organizații prestigioase din domeniul ingineriei. A menținut legături profesionale strânse cu Universitatea din Miskolc timp de mulți ani. Prin programe academice comune, au fost realizate peste 120 de mobilități studențești, doctoranzi și cadre didactice, consolidând în continuare cooperarea dintre cele două instituții, un parteneriat care se întinde acum pe o perioadă de peste două decenii.

Ceremonia de decernare s-a desfăşurat sub conducerea Prof. Dr. Zita Horváth, Rectorul Universităƫii din Miskolc şi cei cei opt decani ai facultăƫilor universităƫii care reprezintă Consiliul de conducere al universităƫii, membri ai Senatului Universității din Miskolc, cadre didactice, cercetători, membri ai comunității academice, absolvenți şi părinți, peste 700 de participanți.

Decanul Facultății de Inginerie Mecanică și Informatică, Prof. Dr. Zoltán Siménfalvi, a evidențiat, în discursul Laudatio, câteva repere din activitaea domnului Prof. Dr. ing. Sorin-Dumitru Grozav, care a absolvit în 1985, ca sef de promotie specializarea Utilaj Tehnologic a Institutului Politehnic din Cluj-Napoca. După doi ani de practică profesională la Întreprinderea Mecanică din Alba Iulia și un an la filiala din Cluj a institutului de cercetare ICSITPSCM din București, s-a întors la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în 1987. De atunci, a deținut numeroase funcții academice, administrative și de conducere la nivel de departament, facultate și senat și a condus mai multe programe educaționale. A fost numit profesor titular în anul 2002. În această perioadă, a finalizat și studiile masterale în Ingineria Transporturilor Rutiere (1998) și a obținut o diplomă de master în Management Sportiv (2003).

Are o experiență remarcabilă în cooperarea în învățământul superior european. A coordonat mai multe proiecte TEMPUS și CEEPUS care au consolidat semnificativ relațiile științifice și educaționale dintre instituțiile participante. Rețelele CEEPUS conduse de el au primit Premiul Ministerial pentru Excelență atât în 2014, cât și în 2019.

În alocuțiunea sa, profesorul Sorin-Dumitru Grozav și-a exprimat recunoștința pentru distincția acordată.

,,Astăzi, accept cu profundă emoție și recunoștință titlul de Doctor Honoris Causa al Universității din Miskolc. Sunt profund onorat de această distincție și aș dori să mulțumesc Senatului Universității pentru încrederea și aprecierea pe care mi le-au acordat.

În calitate de profesor la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, consider că această distincție reprezintă și o recunoaștere a colaborării dintre universitățile noastre și a valorilor comune pe care le promovăm: excelența, respectul și cooperarea internațională.

De astăzi, mă consider nu doar un partener și prieten al Universității din Miskolc, ci și un membru al familiei sale academice. Voi purta această onoare cu mândrie și recunoștință.”

In final decanul Facultății de Inginerie Mecanică și Informatică, Prof. Dr. Zoltán Siménfalvi, propune oficial conferirea titlului de Doctor Honoris Causa Profesorului Dr. Sorin-Dumitru Grozav.

Ca recunoaștere a realizărilor sale științifice și profesionale deosebite, precum și a sprijinului său îndelungat acordat Universității din Miskolc, Facultatea de Inginerie Mecanică și Informatică propune cu respect ca profesorului Dr. Sorin-Dumitru Grozav să i se acorde titlul de Doctor Honoris Causa.