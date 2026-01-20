FOTO | Trei elevi de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” din Alba Iulia, locul IV pe județ și diplomă de excelență și diplome de merit la Concursul Național de Matematică Luminamath
Trei elevi de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” din Alba Iulia, locul IV pe județ și diplomă de excelență și diplome de merit la Concursul Național de Matematică Luminamath
Trei elevi de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” din Alba Iulia au obținut diplomă de excelență și locul IV pe județ, dar și diplome de merit la Concursul Național de Matematică Luminamath.
Citește și: FOTO | 15 premii, medalii și mențiuni, obținute de elevi din Alba în Tabăra Națională de Fizică, Astronomie şi Astrofizică „Marin Dacian Bica” 2026, de la Vatra Dornei
Cei trei elevi sunt în clasa a III-a D și au fost pregătiți de învățătoarea Loreta Simona Aftenie.
CRISTEA ALEXANDRA AYANNA- Locul al IV-lea pe județ și DIPLOMA DE EXCELENȚĂ
DUDCIUC DAVID și GORDITA ALEXANDRA – care au obținut Diploma de Merit
,,Felicitări elevilor din clasa a III-a D de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” din Alba Iulia, pregătiți de către doamna prof. înv. primar AFTENIE LORETA SIMONA, pentru deosebitele rezultate obținute în cadrul Concursului Național de Matematică Luminamath – ediția XXIX, etapa scrisă, din data de 6 decembrie 2025, care s-a desfășurat la Școala Gimnazială “Vasile Goldiș” din Alba Iulia.
Felicitări maxime și mult succes în continuare! Suntem mândri de voi!”, au transmis reprezentanții școlii.
