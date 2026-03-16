FOTO | Trei elevi de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia s-au calificat la etapa națională a Concursului național de chimie „Lazăr Edeleanu”

Trei elevi de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia s-au calificat la etapa națională a Concursului național de chimie „Lazăr Edeleanu”

Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au obținut rezultate foarte bune la etapa județeană a Concursului național de chimie „Lazăr Edeleanu”, iar trei dintre aceștia s-au calificat la faza națională a competiției.

Astfel, elev caporal Crina Stupariu, din clasa a X-a, precum și elevii Bogdan Popa și Gheorghe Gliga, din clasa a IX-a, au obținut mențiuni în cadrul concursului, reușind astfel să meargă mai departe la etapa națională.

Totodată, mențiuni speciale au fost obținute de elevii Sergio Dehelen, Cezar Sotelecan-Glava, Raul Achim și Eduard Popa, din clasa a X-a.

,,Calificări la etapa națională a Concursului de chimie ,,Lazăr Edeleanu”

elev caporal Crina Stupariu (clasa a X-a), elev fruntaș Bogdan Popa și elev Gheorghe Gliga (clasa a IX-a) au obținut Mențiuni și s-au calificat la etapa națională a concursului. De apreciat sunt și Mențiunile speciale obținute de elevii caporal Sergio Dehelen, Cezar Sotelecan-Glava, Raul Achim și elevul fruntaș Eduard Popa (clasa a X-a).

Performanțele obținute confirmă pasiunea elevilor pentru științele exacte și rigoarea pregătirii, sub îndrumarea profesorilor Lucian Irimie și Doru Marariu.

Felicitări tuturor și mult succes la etapa națională!”, a scris Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia într-o postare pe Facebook.

