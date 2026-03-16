FOTO | Trei elevi de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul" din Alba Iulia s-au calificat la etapa națională a Concursului național de chimie „Lazăr Edeleanu"

Trei elevi de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul" din Alba Iulia s-au calificat la etapa națională a Concursului național de chimie „Lazăr Edeleanu"

Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au obținut rezultate foarte bune la etapa județeană a Concursului național de chimie „Lazăr Edeleanu”, iar trei dintre aceștia s-au calificat la faza națională a competiției.

Astfel, elev caporal Crina Stupariu, din clasa a X-a, precum și elevii Bogdan Popa și Gheorghe Gliga, din clasa a IX-a, au obținut mențiuni în cadrul concursului, reușind astfel să meargă mai departe la etapa națională. 

Totodată, mențiuni speciale au fost obținute de elevii Sergio Dehelen, Cezar Sotelecan-Glava, Raul Achim și Eduard Popa, din clasa a X-a.

,,Calificări la etapa națională a Concursului de chimie ,,Lazăr Edeleanu”

Interesul elevilor manifestat față de disciplina chimie și pregătirea constantă a acestora au adus Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” premii frumoase la etapa județeană a Concursului național de chimie „Lazăr Edeleanu”.

Demonstrând o pregătire temeinică, elev caporal Crina Stupariu (clasa a X-a), elev fruntaș Bogdan Popa și elev Gheorghe Gliga (clasa a IX-a) au obținut Mențiuni și s-au calificat la etapa națională a concursului. De apreciat sunt și Mențiunile speciale obținute de elevii caporal Sergio Dehelen, Cezar Sotelecan-Glava, Raul Achim și elevul fruntaș Eduard Popa (clasa a X-a).

Performanțele obținute confirmă pasiunea elevilor pentru științele exacte și rigoarea pregătirii, sub îndrumarea profesorilor Lucian Irimie și Doru Marariu.

Felicitări tuturor și mult succes la etapa națională!”, a scris Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia într-o postare pe Facebook.

Curier Județean

Se deschide sezonul teraselor 2026 în Alba Iulia: Cum se obține Certificatul de Urbanism pentru terasa sezonieră

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

16 martie 2026

De

Se deschide sezonul teraselor 2026 în Alba Iulia: Cum se obține Certificatul de Urbanism pentru terasa sezonieră Odată cu vremea bună apar și solicitările operatorilor economici din domeniul HORECA pentru amenajarea teraselor sezoniere pe domeniul public al municipiului Alba Iulia. Pentru desfășurarea acestei activități există un Regulament privind ocuparea domeniului public, aprobat prin HCL nr. […]

Citește mai mult

Curier Județean

Inconștiență la volan, pe drumurile din Alba: Mai mulți șoferi s-au ales cu dosar penal după ce au condus BĂUȚI. Ce alcoolemie au avut

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

16 martie 2026

De

Inconștiență la volan, pe drumurile din Alba: Mai mulți șoferi s-au ales cu dosar penal după ce au condus BĂUȚI. Ce alcoolemie au avut Polițiștii din Alba au oprit în trafic trei șoferi care s-au urcat băuți la volan, în cursul zilei de ieri, 15 martie 2026. Un bărbat din Aiud, unul din Aiudul de […]

Citește mai mult

Curier Județean

Tânăr de 17 ani din Ciugud, prins de polițiști în timp ce conducea o motocicletă neînmatriculată: Nu avea permis și s-a ales cu dosar penal

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

16 martie 2026

De

Tânăr de 17 ani din Ciugud, prins de polițiști în timp ce conducea o motocicletă neînmatriculată: Nu avea permis și s-a ales cu dosar penal Un tânăr de 17 ani din Ciugud este cercetat de polițiști, după ce a fost prins în timp ce conducea o motocicletă neînmatriculată pe o stradă din localitatea Șeușa, fără […]

Citește mai mult