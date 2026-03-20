FOTO | Trei elevi ai Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia calificați la faza națională a Olimpiadei de Limba Germană 2026

Trei elevi ai Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia calificați la faza națională a Olimpiadei de Limba Germană 2026

Rezultate de excepție la Olimpiada de Limba Germană 2026 – faza județeană repurtate de elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia.

„Elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia au obținut rezultate remarcabile, demonstrând pasiune și excelență:

*Ivan Petra (clasa a VII-a A) – Premiul I, calificare la faza națională

*Răchieriu Andrei (clasa a VIII-a C) – Premiul I, calificare la faza națională

*Paul Andreia (clasa a VIII-a C) – Premiul al II-lea, calificare la faza națională

Mulțumiri doamnei prof. Alina Moldovan pentru coordonare și îndrumare!

Suntem mândri să menționăm că Ivan Petra este calificată și la faza națională a Olimpiadei de Matematică, iar Răchieriu Andrei la faza națională a Olimpiadei de Limba Engleză.

Cei doi au ales să continue competiția la matematică, respectiv limba engleză, confirmând încă o dată performanța lor deosebită.

Felicitări tuturor pentru aceste rezultate extraordinare și mult succes mai departe!”, au transmis reprezentanții unității școlare.

