FOTO | Trei elevi ai Colegiului Militar din Alba Iulia calificați la fazele naționale ale Olimpiadei de Științe Socio-Umane 2026: Performanțe la Economie și Filosofie

Trei elevi ai Colegiului Militar din Alba Iulia calificați la fazele naționale ale Olimpiadei de Științe Socio-Umane 2026: Performanțe la Economie și Filosofie

Pasiunea elevilor militari albaiulieni pentru studiu depășește sfera disciplinelor reale, aceștia aplecându-se cu mare interes și asupra disciplinelor socio-umane. Prin perseverență, studiu temeinic și implicarea continuă a cadrelor didactice, elevii obțin rezultate remarcabile la competiții școlare, concretizate inclusiv în calificări la olimpiade.

La faza județeană a Olimpiadei de Științe Socio-Umane din acest an s-au obținut, sub coordonarea doamnei profesoare Simina Dura, trei reprezentări la nivel național la disciplinele Economie și Filosofie.

Elev plutonier adjutant Claudiu Stanciu (clasa a XII-a) repetă performanța de anul trecut și obține din nou Premiul I la Economie, reușită care îi asigură participarea la etapa națională. Calificare la etapa națională tot la Economie a obținut și elev caporal Marian Todoran (clasa a XI-a), iar la Filosofie, pentru al doilea an consecutiv, colegiul militar va fi reprezentat la națională de către elev sergent Erika Marcu (clasa a XI-a).

„Rezultatele pe care le obțin elevii pasionați de disciplinele din aria socio-umană, reflectă nu doar preocupare și interesul lor constant pentru aceste discipline, ci și nivelul ridicat de pregătire și dorința de a excela.

Felicitări şi mult succes la competiţiile ce vor urma!”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.

