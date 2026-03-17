FOTO | Tragedie cumplită în Cluj: O asistentă medicală însărcinată a fost spulberată de o mașină pe trotuar. „Nu te vom uita niciodată”

Tragedie cumplită în Cluj: O asistentă medicală însărcinată a fost spulberată de o mașină pe trotuar. „Nu te vom uita niciodată”
Potrivit informațiilor aflate de Clujenii.ro, tânăra care trebuia să împlinească curând 30 de ani era asistentă la un spital din Cluj-Napoca, și însărcinată. Medicii au încercat cu disperare să o salveze, dar nu au reușit. Femeia a murit la UPU, la nici 30 de minute după ce a fost adusă acolo.
„Cu inimile frânte anunțăm că draga noastră colegă, Aletta, a plecat dintre noi mult prea devreme, în urma unui tragic accident.
Aletta va rămâne în amintirea noastră prin zâmbetul ei cald, bunătatea și energia pe care o aducea în fiecare zi. A fost mai mult decât o colegă, a fost o prietenă care ne-a făcut viața mai frumoasă.
Ne vor lipsi râsetele și prezența ei. Gândurile noastre sunt alături de familia ei și de toți cei care au iubit-o. Nu te vom uita niciodată, Aletta”, transmit colegii tinerei.
Ce spun polițiștii din Cluj:
În data de 16 martie, în jurul orei 16.10, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe Calea Moților din municipiul Cluj-Napoca.
Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat de 36 de ani, din județul Sălaj, care conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un autovehicul condus de o femeie, de 30 de ani, din același județ.
În urma impactului, autoturismul condus de femeie a fost proiectat pe spațiul destinat pietonilor, unde a acroșat o femeie de 30 de ani.
Femeia de 30 de ani, care se deplasa pe trotuar, a fost transportată la unitatea spitalicească pentru acordarea îngrijirilor medicale.
La testarea conducătorilor auto cu aparatul etilotest, a fost indicat rezultat negativ la ambii conducători auto.
Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.
