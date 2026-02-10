UPDATE FOTO | Trafic OPRIT pe Autostrada A1 Sebeș-Deva după o coliziune între două TIR-uri: Saci cu azotat căzuți pe carosabil

Trafic OPRIT pe Autostrada A1 Sebeș-Deva după o coliziune între două TIR-uri

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat marți, 10 februarie 2026, la ora 12.20, că traficul este întrerupt pentru aproximativ 30 de minute pe Autostrada A1 Sebeș-Deva, la kilometrul 367 în zona localității Șoimuș, județul Hunedoara.

Asta ca măsură de prevenție, în urma unei coliziuni între două ansambluri auto. Incidentul nu s-a soldat cu victime.

„Trafic oprit pe autostrada A1, km 367, între Simeria și Șoimuș, în urma unui accident în care au fost implicate două autotrenuri. Pentru efectuarea cercetărilor, urmează închiderea traficului pe ambele căi, traficul urmând să fie direcționat pe DN 7.

Vom reveni cu actualizări”, a transmis DRDP Timișoara.

UPDATE: Unul dintre TIR-uri era încărcat cu 24 de tone de azotat, o parte din încărcătură vărsându-se pe carosabil.

Traficul este deviat:

*la km 354, sensul Sibiu – Deva, prin nodul Simeria, pe DN 7

*la km 369, sensul Deva – Sibiu, prin nodul Șoimuș, pe DN 76

UPDATE ISU Hunedoara: În urma cu puțin timp, pompierii detașamentelor Deva și Orăștie au fost solicitați pentru gestionarea unei situații de urgență generate de producerea unui eveniment rutier pe autostrada A1, km. 367, sens Sibiu – Timișoara.

Accidentul a avut loc între două autocamioane, care transportau cauciucuri, respectiv sulfat de amoniu (aproximativ 23 de tone).

În urma coliziunii, câțiva saci în care se afla sulfat de amoniu au cedat și o parte din încărcătură a ajuns pe carosabil.

Conducătorii auto sunt în afara oricărui pericol și nu există scurgeri de combustibil pe șosea.

Pentru protejarea participanților la trafic, pompierii au constituit imediat un perimetru de siguranță de minim 300 de metri, circulația a fost restricționată și s-au creat două dispozitive de protecție.

Concomitent, a fost anunțată Garda de mediu și se analizează soluțiile alternative pentru preluarea încărcăturii.

La fața locului acționează 24 de pompieri militari cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru munca operativă și două ambulanțe SMURD.

Misiunea este în dinamică.

foto: DRDP Timișoara

