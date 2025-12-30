FOTO | Trafic BLOCAT pe Valea Oltului din cauza ninsorilor abundente: Coloane de mașini pe kilometri, după ce un TIR s-a defectat și utilajele nu pot interveni pentru deszăpezire

Trafic BLOCAT pe Valea Oltului din cauza ninsorilor abundente: Coloane de mașini pe kilometri, după ce un TIR s-a defectat și utilajele nu pot interveni pentru deszăpezire

Traficul rutier este îngreunat marți, 30 decembrie 2025, pe Valea Oltului, în județul Vâlcea, din cauza ninsorilor abundente care au pus stăpânire pe nordul județului. Șoferii sunt nevoiți să înainteze cu mare dificultate, formându-se coloane de mașini pe kilometri întregi.

Pe DN7, pe sectorul Valea Oltului, se circulă cu aproximativ 30 de kilometri pe oră atât pe sensul Sibiu – Vâlcea, cât și în sens invers, din cauza carosabilului acoperit cu zăpadă.

,,Din cauza unui autocamion staționat pe partea carosabilă, din motive ce urmează a fi clarificate, utilajele de deszăpezire nu au putut interveni eficient cu lamă și material antiderapant.

În zonă se înregistrează ninsori abundente, care afectează condițiile de trafic.

Rugăm participanții la trafic să manifeste răbdare și responsabilitate, să rămână în coloană și să nu încerce depășiri sau circulația pe sens opus, întrucât astfel de manevre pot conduce la blocaje majore și pot pune în pericol siguranța rutieră.

Intervențiile vor fi reluate de îndată ce situația o va permite. Circulați cu prudență și adaptați viteza la condițiile de drum.

Pentru rezolvarea situației în timp cât mai scurt, se intervine, în sprijin, și cu utilajele DRDP Brașov”, au transmis reprezentanții DRDP Craiova pe Facebook.

