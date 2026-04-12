FOTO | Tradiție la Lupșa: Concurs de bătut toaca în prima zi de Paște. Câștigătorii au primit diplome

Tradiție la Lupșa: Concurs de bătut toaca în prima zi de Paște. Câștigătorii au primit diplome

Cu ocazia sărbătorilor pascale, la Lupșa, a avut loc un concurs de bătut toaca, evenimentul ajungând în acest an la ediția a VII-a.

La concurs au participat aproximativ 200 de persoane. Cei înscriși au concurat în cadrul a trei secțiuni, în funcție de vârstă: până la clasa a IV-a, clasele V-VIII și o categorie deschisă tuturor persoanelor, indiferent de vârstă, a explicat Radu Penciu, edilul din Lupșa pentru ziarulunirea.ro.

La final, participanții au primit diplome și diverse obiecte oferite de organizatori. Evenimentul a reunit copii, tineri și adulți din comunitate, într-o manifestare devenită deja tradiție la nivel local.

Acțiunea a fost organizată în colaborare cu Primăria Lupșa și Consiliul Parohial al Bisericii Ortodoxe din satul Lupșa.

