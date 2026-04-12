Ştirea zilei

FOTO | Tradiție la Lupșa: Concurs de bătut toaca în prima zi de Paște. Câștigătorii au primit diplome

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Cu ocazia sărbătorilor pascale, la Lupșa, a avut loc un concurs de bătut toaca, evenimentul ajungând în acest an la ediția a VII-a. 

La concurs au participat aproximativ 200 de persoane. Cei înscriși au concurat în cadrul a trei secțiuni, în funcție de vârstă: până la clasa a IV-a, clasele V-VIII și o categorie deschisă tuturor persoanelor, indiferent de vârstă, a explicat Radu Penciu, edilul din Lupșa pentru ziarulunirea.ro.

La final, participanții au primit diplome și diverse obiecte oferite de organizatori. Evenimentul a reunit copii, tineri și adulți din comunitate, într-o manifestare devenită deja tradiție la nivel local.

Acțiunea a fost organizată în colaborare cu Primăria Lupșa și Consiliul Parohial al Bisericii Ortodoxe din satul Lupșa.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Sulița, obicei din prima zi de Paște, vechi de sute de ani, în Bucium-Poieni, tradiție aparte în Apuseni, unde comunitatea se adună în horă în jurul stâlpului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 40 de minute

în

12 aprilie 2026

De

Sulița, obicei din prima zi de Paște, vechi de sute de ani, în Bucium-Poieni, tradiție aparte în Apuseni, unde comunitatea se adună în horă în jurul stâlpului Comunitatea din Bucium a participat duminică, 12 aprilie, de la ora 12:30, la evenimentul „Tradiție și bucurie la Bucium Poieni”, o manifestare dedicată obiceiurilor locale, muzicii populare și […]

Curier Județean

VIDEO | „A doua Înviere" la Catedrala Încoronării din Alba Iulia: Vecernie specială în Duminica Paștelui 2026

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

12 aprilie 2026

De

„A doua Înviere” la Catedrala Încoronării din Alba Iulia: Vecernie specială în Duminica Paștelui 2026 În Duminica Paştilor 2026, la ora 12:00, la Catedrala Încoronării din Alba Iulia s-a săvârșit Vecernia zilei de Luni din Săptămâna Luminată, numită şi „A doua Înviere”. În cadrul acestei slujbe, prin citirea Sfintei Evanghelii, Hristos cheamă toate neamurile la […]

Ştirea zilei

Doi bărbați din Zlatna au fost furați de un necunoscut prin „metoda îmbrățișării": Cum au rămas fără peste 1.800 de lei

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

12 aprilie 2026

De

Doi bărbați din Zlatna au fost furați de un necunoscut prin „metoda îmbrățișării”: Cum au rămas fără peste 1.800 de lei Doi bărbați din Zlatna, în vârstă de 69 și 70 de ani, au reclamat la poliție că au fost furați de bani prin „metoda îmbrățișării”, după ce au fost abordați pe stradă de un […]

