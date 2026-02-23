FOTO | Total Sport Alba Iulia – U13 și Volei Alba Blaj – U13, calificate în faza semifinală I a campionatului național de minivolei feminin

Sport

Două echipe din județul Alba, Total Sport Alba Iulia – U13 și Volei Alba Blaj – U13, s-au calificat în faza semifinală I a campionatului național de minivolei feminin.  

ACS Total Sport Alba Iulia – U13 a câștigat Seria K a campionatului amintit, cu 36 de puncte (punctaj maxim).

„Un parcurs perfect. Determinare. Atitudine. Mentalitate de învingătoare. Fetele noastre au demonstrat că munca, disciplina și unitatea construiesc performanța!

Continuăm drumul cu încredere și dorință de a fi din ce în ce mai bune. Mulțumim părinților și susținătorilor pentru sprijinul necondiționat! Viitorul voleiului este promițător!”, au transmis reprezentanții clubului albaiulian.

Volei Alba Blaj – U13, formație pregătită de Traian Mărginean, a încheiat faza grupelor pe locul secund, cu două victorii și o înfrângere.

Cu 24 de puncte acumulate, Volei Alba Blaj – U13 s-a clasat pe locul 2 în Seria K, după ACS Total Sport Alba Iulia, care a câștigat seria, cu 36 de puncte.

Pe locurile 3 și 4 s-au clasat echipele ACS Atomic Black Blaj și ACS Atomic Red Blaj.

Primele două clasate merg mai departe în faza semifinală.

sursa: Asociația Sportivă TOTAL SPORT, Volei Alba Blaj

