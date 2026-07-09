UPDATE | Incendiu la o locuință din Alba Iulia: Pompierii intervin cu două autospeciale
Incendiu la o locuință din Alba Iulia: Pompierii intervin cu două autospeciale
Pompierii din Alba Iulia intervin cu două autospeciale și o ambulanță SAJ pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință de pe strada Orizont, joi, 9 iulie 2026.
Conform ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în mun. Alba Iulia, str. Orizont.
Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.
Forțele alocate: 2 autospeciale de stingere cu apa si spumă si 1 ambulanță SAJ.
UPDATE ISU Alba
Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului. Incendiul se manifestă la debaraua locuinței, fara victime. Se intervine pentru stingerea in totalitate a incendiului.
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