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UPDATE | Incendiu la o locuință din Alba Iulia: Pompierii intervin cu două autospeciale

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Incendiu la o locuință din Alba Iulia: Pompierii intervin cu două autospeciale

Pompierii din Alba Iulia intervin cu două autospeciale și o ambulanță SAJ pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință de pe strada Orizont, joi, 9 iulie 2026.

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Conform ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în mun. Alba Iulia, str. Orizont.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.

Forțele alocate: 2 autospeciale de stingere cu apa si spumă si 1 ambulanță SAJ.

UPDATE ISU Alba

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului. Incendiul se manifestă la debaraua locuinței, fara victime. Se intervine pentru stingerea in totalitate a incendiului.

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