FOTO | „Țigla de seară” din Transilvania: Obiecte de patrimoniu aduse în prim-plan într-o expoziție specială la Alba Iulia

„Țigla de seară” din Transilvania: Obiecte de patrimoniu aduse în prim-plan într-o expoziție specială la Alba Iulia

În Spațiul expozițional al Palatului Apor al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (str. Gabriel Bethlen, nr. 5) a fost programat vineri, 13 martie 2026, vernisajul expoziției „Arhiva de pe acoperiș”, dedicată universului Feierabendziegel și curatoriată de Ștefan Vaida.

Evenimentul aduce în atenție un patrimoniu puțin cunoscut, aflat la întâlnirea dintre cultura materială, memoria comunitară și istoria meșteșugurilor.

În centrul expoziției se află țigla Feierabendziegel – „țigla de seară” sau „de sfârșit de zi” –, modelată manual din lut și personalizată, înainte de ardere, cu inscripții, desene, simboluri, nume ori date. Recuperate din ateliere și de pe acoperișuri, aceste piese revin astăzi la lumină ca adevărate micro-documente ale vieții cotidiene din Transilvania, păstrând urme despre muncă, credințe, identitate și apartenență locală.

Expoziția se leagă de inițiativa publică „Arhiva Țiglelor”, care documentează și face vizibile în spațiul online astfel de descoperiri, lansând totodată un apel către comunități pentru identificarea și păstrarea lor.

Prin „Arhiva de pe acoperiș”, Alba Iulia devine locul unei întâlniri între istorie, meșteșug și memoria cotidiană, dar și al unui gest de recuperare culturală: salvarea unor fragmente fragile de patrimoniu și transformarea lor într-o arhivă publică a Transilvaniei.

Expoziția rămâne la Alba Iulia până în luna mai și poate fi vizitată cu programare prealabilă la adresa de e-mail [email protected] sau la 0258.811412.

sursa: Departamentul de Istorie, Arheologie și Patrimoniu UAB

