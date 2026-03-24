FOTO | Tensiuni în Teiuș: Viceprimarul Aurel Breaz a fost SANCȚIONAT contravențional după ce a efectuat lucrări fără autorizație pe domeniul public. Cum explică situația

Tensiuni în Teiuș: Viceprimarul Aurel Breaz a fost SANCȚIONAT contravențional după ce a efectuat lucrări fără autorizație pe domeniul public. Cum explică situația

Viceprimarul orașului Teiuș, Aurel Breaz, a fost sancționat contravențional cu avertisment de Poliția Locală după ce ar fi efectuat lucrări pe domeniul public fără autorizație.

,,A efectuat lucrări pe domeniul public fără autorizație eliberată de primăria orașului Teiuș, pe strada Horea, respectiv un șanț de traversare a drumului public pentru branșament la energie electrică care va fi făcut în viitor”.

Contactat cu privire la această situație, Aurel Breaz a susținut că intervenția a avut loc pe o stradă aflată în reabilitare și a vizat un cablu rupt, care deservește o proprietate de mare putere.

„E foarte simplu, drumul acela este în lucru. Se reabilitează, modernizează și acolo a fost un cablu rupt înainte, cu ceva vreme, care duce la o proprietate de mare putere, și l-au băgat subdimensionat”, a declarat viceprimarul.

Întrebat despre informațiile potrivit cărora situația nu ar viza, de fapt, cablul la care face referire, viceprimarul a insistat că aceasta este explicația corectă și a precizat că a discutat inclusiv cu reprezentanții firmei implicate:

„Eu vă spun exact ce este. Am vorbit cu firma respectivă la noi, la Primărie. Știam, pentru că eu m-am ocupat și data trecută, când a fost cablul rupt. Am vorbit la curent și la gaz, să nu fie probleme. Mi-au spus să bag un tub pe acolo și, când pușcă, îl schimbă din nou. Nu a fost branșament. Branșament înseamnă să te branșezi la ceva, nu? Asta înțeleg eu prin branșament. Asta a fost toată chestia”, a mai explicat Aurel Breaz pentru ziarulunirea.ro.

Administratorul public din Teiuș îl acuză pe viceprimar că a făcut lucrări fără aviz

Dan Marcu, administrator public al orașului Teiuș, a publicat un mesaj pe o rețea de socializare în care l-a acuzat pe Aurel Breaz că a efectuat lucrări pe domeniul public fără documentele necesare. „Atunci când ești viceprimar PNL poți face orice…”, a scris acesta.

În aceeași postare, Dan Marcu a precizat că orice cetățean care execută lucrări pe domeniul public, de la branșamente și săpături până la alte intervenții, trebuie să obțină avizul Primăriei și acordul constructorului, în special în cazul unei străzi aflate în reabilitare.

