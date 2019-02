FOTO: tenismena albaiuliană Miriam Bulgaru, finalistă în Tunisia, la al doilea turneu din acest an

Miriam Bulgaru, tenismena albaiuliană în vârstă de 20 de ani, a reușit să se califice în finala turneului ITF de la Monastir, Tunisia, al doilea turneu pe care l-a abordat în anul 2019.

Pentru a accede în ultimul act, sportiva din Cetatea Marii Uniri a obținut victorii cu Sara Lanca (Portugalia) – scor 6-0, 6-1; Amy Zhu (USA) – scor 6-0, 6-2; Mi Zhuoma You (China) – 1-6, 6-3, 7-5 (în sferturile de finală); Lou Brouleau (Franța) – 6-3, 4-6, 6-2 (semifinale), fiind învinsă în finală de elvețianca Lara Michel (2-6, 3-6).

Primul turneul abordat în acest an a fost tot la Monastir, un turneu ITF de 15.000 de dolari, pe hard, atât la simplu, cât și la dublu, Miriam Bulgaru ajungând în sferturile de finală pe tabloul de simplu. Miriam Bulgaru este în prezent pe poziția 486 în ierarhia WTA și are la activ 3 titluri cucerite, la Curtea de Argeș (2018), Varna (2017) și Galați (2016).

“Sunt fericită că am reușit să disput o finală încă din al doilea turneu al anului pentru mine. Am avut câteva meciuri foarte grele, pe care le-am câștigat în decisiv, iar asta m-a facut mai puternică. Vin după o pregătire de iarnă foarte bună alături de echipa mea și am încredere că voi reuși și alte turnee cel puțin la fel de bune”, a menționat Miriam Bulgaru, al cărei model este Sorana Cîrstea.

De pregătirea sa în plan fizic se ocupă Lucian Nicolescu, preparatorul fizic albaiulian cooptat în echipa tenismenului Marius Copil, iar antrenor îi este, la clubul din Capitală, Liana Ungur, fiica celebrului Ilie Balaci (căsătorită cu tenismenul Adrian Ungur).