FOTO | Teiușul în mișcare: milioane de pași și o comunitate unită în luna februarie. 80 de oameni au participat la competiție
Teiușul în mișcare: milioane de pași și o comunitate unită în luna februarie. 80 de oameni au participat la competiție
Orașul Teiuș a demonstrat recent că sănătatea și spiritul de echipă nu țin cont nici de vârstă, nici de temperaturile din calendar.
În perioada 1–28 februarie 2026, străzile orașului au prins viață într-un mod inedit, odată cu desfășurarea unei competiții de numărat pași care a mobilizat întreaga comunitate.
„Competiția pașilor” a depășit rapid granițele unei simple provocări sportive, devenind un prilej de socializare, susținere reciprocă și implicare comunitară. Evenimentul a demonstrat că un efort simplu – mersul pe jos – poate aduce oamenii mai aproape unii de alții și poate crea conexiuni autentice între generații.
Competiția a reunit la start 80 de participanți, organizați în mod strategic în 16 echipe. Deși miza a fost una sportivă, câștigul real a fost spiritul de comunitate: socializarea, susținerea reciprocă și energia resimțită zi de zi pe străzile orașului.
Sufletul acestui proiect și un real promotor al unui stil de viață sănătos pentru comunitatea din Teiuș este Andrei Trifa, organizatorul care s-a implicat constant pentru ca fiecare detaliu să funcționeze impecabil. Datorită inițiativei și perseverenței sale, mulți teiușeni au înlocuit confortul canapelei cu o doză zilnică de mișcare și timp petrecut în aer liber.
Spirit competitiv până la miezul nopții!
Competiția pașilor nu a fost doar un simplu concurs, ci o adevărată demonstrație de ambiție și consecvență. Participanți de toate vârstele s-au întâlnit seară de seară pentru a-și crește numărul de pași înregistrați în aplicație, iar orașul a rămas animat până târziu în noapte.
„Era o imagine impresionantă sa vezi oameni făcând miscare pe străzile Teiușului, mergând împreună chiar și până la miezul nopții. Spiritul competitiv ne-a unit mai mult decât ne așteptam”, a declarat unul dintre participanți.
Cifrele succesului
Bilanțul final este unul impresionant: pe durata competiției, echipele participante au cumulat 30.152.363 de pași. Media zilnică a grupului a fost de 1.108.960 de pași, iar recordul a fost de peste 2.200.000 de pași într-o singură zi a tuturor participanților. Competiția a reunit oameni de toate vârstele, cel mai tânăr având 11 ani, iar cel mai experimentat 61 de ani.
Performanțele individuale au fost, de asemenea, remarcabile: o participantă a depășit pragul de 1.000.000 de pași pe parcursul competiției, iar o altă concurentă a realizat peste 110.000 de pași într-o singură zi.
Dincolo de cifre, evenimentul a însemnat mai ales comunitate – prietenii noi, spirit de echipă și promovarea unui stil de viață activ la nivel local.
,,Felicitări tuturor participanților pentru determinare și mulțumiri lui Andrei Trifa pentru inițiativă”, a transmis un participant.
