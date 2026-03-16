FOTO | Team XEO #14278, premiată la Campionatul Național FIRST Tech Challenge România 2026: Think Award – locul III pentru echipa din Alba Iulia, după un sezon construit prin muncă, ambiție și determinare

Team XEO #14278, premiată la Campionatul Național FIRST Tech Challenge România 2026: Think Award – locul III pentru echipa din Alba Iulia, după un sezon construit prin muncă, ambiție și determinare

În perioada 13–15 martie 2026, la Sala Polivalentă din București, în cadrul Campionatului Național FIRST Tech Challenge România 2026, organizat de Asociația Nație Prin Educație, echipa Team XEO #14278 din Alba Iulia a obținut o distincție importantă: Think Award – locul III.

Ediția din acest an a Campionatului Național FIRST Tech Challenge România a avut o amploare remarcabilă, reunind la București 96 dintre cele mai bune echipe din țară, împărțite în două divizii, într-un format competițional intens, cu semifinale și finală între divizii. Într-o ediție aniversară, care a marcat 10 ani de FIRST Tech Challenge în România, miza a fost una uriașă: performanța, recunoașterea excelenței și șansa calificării la competiții internaționale.

Tema sezonului 2025–2026, DECODE, a adus pe teren un joc spectaculos, inspirat din arheologie și descifrarea civilizațiilor antice, în care alianțele de roboți au trebuit să colecteze, să lanseze și să așeze artefacte în zone de punctaj, respectând tipare și configurații prestabilite. A fost un sezon care a pus accent pe precizie, viteză, strategie, coordonare în alianță și capacitatea echipelor de a lua decizii rapide sub presiune.

„Pentru Team XEO #14278, acest premiu nu înseamnă doar un trofeu sau o diplomă. Înseamnă recunoașterea unui drum greu, intens și plin de provocări, parcurs cu seriozitate, pasiune și enorm de multă muncă. În spatele acestei performanțe stau luni întregi de pregătire, sute de ore de lucru, teste, eșecuri transformate în lecții, emoții, presiune și dorința constantă de a fi mai buni de la o zi la alta.

Într-o competiție în care nimic nu se câștigă ușor, iar nivelul este tot mai ridicat de la un an la altul, Team XEO #14278 a demonstrat că performanța adevărată se construiește prin disciplină, gândire tehnică, creativitate și forța unei echipe unite. Obținerea premiului Think Award – locul III confirmă nu doar calitatea soluțiilor tehnice dezvoltate, ci și capacitatea echipei de a înțelege, documenta și explica în profunzime procesul de proiectare și dezvoltare a robotului.

Team XEO #14278 nu a mers la națională doar pentru a participa. A mers pentru a demonstra că o echipă din Alba Iulia poate concura cu încredere, poate performa la nivel înalt și poate urca în topul unei competiții naționale de elită. Iar acest lucru s-a întâmplat.

Suntem mândri de acest rezultat și de parcursul care a dus până aici. Este o reușită care vorbește despre valoarea elevilor noștri, despre seriozitatea mentorilor, despre puterea comunității care ne susține și despre faptul că, atunci când există viziune, muncă și parteneriate solide, performanța devine posibilă.

Mulțumim Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia pentru susținerea oferită și pentru cadrul în care elevii pasionați de tehnologie, inovație și robotică pot crește și se pot dezvolta.

Mulțumim sponsorilor noștri, Star Assembly și Elit, care au ales să creadă în potențialul acestei echipe și să fie alături de noi în acest parcurs.

Mulțumim, de asemenea, partenerilor noștri, Consiliul Județean Alba și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru sprijinul acordat și pentru încrederea oferită unui proiect care pune în valoare educația STEM, excelența și implicarea tinerilor.

Premiul obținut la București este o bucurie, dar și o confirmare: Team XEO #14278 este o echipă care nu renunță, care învață, construiește și luptă până la capăt. Iar locul III la Think Award este dovada clară că munca adevărată se vede, se simte și, la momentul potrivit, este recunoscută.

Team XEO #14278 merge mai departe cu fruntea sus, cu mai multă experiență, mai multă ambiție și aceeași convingere că performanța se construiește împreună.

Pentru noi, acest drum înseamnă mai mult decât robotică. Înseamnă educație, caracter, comunitate, viitor sau cum ne place nouă să spunem #RoboticaUneșteRomânia!”, se arată într-un comunicat de presă.

