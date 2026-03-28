Ştirea zilei

FOTO | Tanti Victoria, singurul locuitor al unui cătun din Poșaga, sărbătorită la împlinirea a 88 de primăveri: ,,O lecție de viață, de curaj și de omenie"

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Tanti Victoria, singurul locuitor al unui cătun din Poșaga, sărbătorită la împlinirea a 88 de primăveri: ,,O lecție de viață, de curaj și de omenie”

Tanti Victoria sau ,,Codrița” este singurul locuitor al cătunului Corțești din comuna Poșaga. Vârstnica a fost sărbătorită în urmă cu două zile la împlinirea a 88 de primăveri.

Primarul comunei Poșaga, Aurelia Popa, a mers în vizită la tanti Victoria chiar de ziua ei. Bătrânica a primit în dar un tort pentru a marca împlinirea frumoasei vârste de 88 de ani.

Târgul Grădinarului

,,Am avut privilegiul de a-mi încărca sufletul cu o energie rară, curată și profundă, alături de tanti Victoria, „Codrița”, singurul locuitor al cătunului Corțești. O femeie care nu doar că a trăit 88 de ani, ci i-a umplut cu demnitate, muncă, bunătate și o forță interioară greu de descris în cuvinte.

La 88 de ani, ochii ei încă strălucesc, iar zâmbetul îi este la fel de cald, indiferent de câte greutăți i-a fost dat să poarte. Este dovada vie că adevărata bogăție nu stă în lucruri materiale, ci în suflet, în credință și în puterea de a merge mai departe, cu fruntea sus.

Tanti Victoria nu este doar o aniversată… este o lecție. O lecție de viață, de curaj și de omenie. Un exemplu pe care ar trebui să-l purtăm în inimă și să-l urmăm cu respect și recunoștință.

La mulți ani binecuvântați, cu sănătate și liniște sufletească! Să ne trăiți mulți ani înainte, tanti Victoria, și să ne luminați în continuare drumul cu înțelepciunea și bunătatea dumneavoastră!”, a transmis Aurelia Popa pe rețelele de socializare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

