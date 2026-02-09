FOTO | Tânăra pianistă Antonia Dogeanu, elevă a Liceului de Arte din Alba Iulia, a obținut Marele Premiu la ediția 2026 a Concursului Național „Prietenii Muzicii” de la Cluj-Napoca: „Mă simt onorată”

Antonia Dogeanu, elevă a Liceului de Arte din Alba Iulia, a obținut Marele Premiu la ediția 2026 a Concursului Național „Prietenii Muzicii” de la Cluj-Napoca

Performanță extraordinară pentru tânăra pianistă Antonia Dogeanu, elevă a Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia.

Ea a obținut Marele Premiu la ediția 2026 a Concursului Național „Prietenii Muzicii” de la Cluj-Napoca.

Concursul, organizat de Fundația Culturală „Pro Piano-România”, s-a desfășurat în format fizic în perioada 6-7 februarie 2026 la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, urmând să aibă o parte online în 14 februarie 2026.

Antonia Dogeanu a fost răsplătită cu Marele Premiu la secțiunea A10.

„Mă simt onorată de acordarea acestui premiu, mai ales deoarece acest concurs are pentru mine o valoare sentimentală deosebită.

Este concursul cu care mi-am început activitatea artistică, încă din clasa I, și la care am participat în fiecare an de atunci, chiar și în perioada pandemiei, în format online.

Mulțumiri alese distinsului juriu( prof. Avesalon Stela, prof. dr. Monica Noveanu, prof. Simona Dumea, prof.dr. Angela Albu) si nu în ultimul rând, doamnei mele profesoare, Cecilia Simion”, a transmis Antonia Dogeanu.

