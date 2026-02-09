FOTO | Tânăra pianistă Antonia Dogeanu, elevă a Liceului de Arte din Alba Iulia, a obținut Marele Premiu la ediția 2026 a Concursului Național „Prietenii Muzicii” de la Cluj-Napoca: „Mă simt onorată”
Antonia Dogeanu, elevă a Liceului de Arte din Alba Iulia, a obținut Marele Premiu la ediția 2026 a Concursului Național „Prietenii Muzicii” de la Cluj-Napoca
Performanță extraordinară pentru tânăra pianistă Antonia Dogeanu, elevă a Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia.
Ea a obținut Marele Premiu la ediția 2026 a Concursului Național „Prietenii Muzicii” de la Cluj-Napoca.
Citește și: Antonia Dogeanu, elevă a Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, o nouă distincție importantă: A obținut premiul I absolut la Concursul Internațional de Interpretare ,,Transilvania”
Concursul, organizat de Fundația Culturală „Pro Piano-România”, s-a desfășurat în format fizic în perioada 6-7 februarie 2026 la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, urmând să aibă o parte online în 14 februarie 2026.
Antonia Dogeanu a fost răsplătită cu Marele Premiu la secțiunea A10.
„Mă simt onorată de acordarea acestui premiu, mai ales deoarece acest concurs are pentru mine o valoare sentimentală deosebită.
Este concursul cu care mi-am început activitatea artistică, încă din clasa I, și la care am participat în fiecare an de atunci, chiar și în perioada pandemiei, în format online.
Mulțumiri alese distinsului juriu( prof. Avesalon Stela, prof. dr. Monica Noveanu, prof. Simona Dumea, prof.dr. Angela Albu) si nu în ultimul rând, doamnei mele profesoare, Cecilia Simion”, a transmis Antonia Dogeanu.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Un tânăr chirurg, originar din Alba, în grupul de experți de la AGILE’s Stress Test, un exercițiu de simulare a producerii unui cutremur cu efecte în cascadă. Medicul activează în cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență “Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca
Un tânăr chirurg, originar din Alba, în grupul de experți de la AGILE’s Stress Test, un exercițiu de simulare a producerii unui cutremur cu efecte în cascadă. Medicul activează în cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență “Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca Un tânăr chirurg, originar din Alba, a fost parte în urmă cu câteva zile din […]
VIDEO | Declarații-șoc în cazul uciderii milionarului Adrian Kreiner înainte de a fi audiat în premieră al treilea suspect la Curtea de Apel Alba Iulia: ,,Acoperirea perfectă să dea vina pe noi”
Declarații-șoc în cazul uciderii milionarului Adrian Kreiner înainte de a fi audiat în premieră al treilea suspect la Curtea de Apel Alba Iulia: ,,Acoperirea perfectă să dea vina pe noi” Moment important, luni, 9 februarie 2026, la Curtea de Apel Alba Iulia, unde se judecă dosarul privind moartea milionarului Adrian Kreiner. Al treilea suspect în […]
UPDATE FOTO | Alertă în Aiud: Un bărbat a fost dat dispărut de mama sa. A plecat de acasă și nu a mai revenit / A fost găsit
Alertă în Aiud: Un bărbat a fost dat dispărut de mama sa. A plecat de acasă și nu a mai revenit Polițiștii din Alba caută un bărbat care a dispărut din municipiul Aiud. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112. În seara […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Tot mai multe adolescente, ajunse la spital din cauza genelor false: Lipiciul poate provoca leziuni pe viață. Medicii trag un semnal de alarmă
Tot mai multe adolescente, ajunse la spital din cauza genelor false: Lipiciul poate provoca leziuni pe viață. Medicii trag un...
Aproape 570 de milioane de lei, pentru noi proiecte finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”: Pe listă este și un proiect din Alba
Aproape 570 de milioane de lei, pentru noi proiecte finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”: Pe listă este...
Știrea Zilei
FOTO | Tânăra pianistă Antonia Dogeanu, elevă a Liceului de Arte din Alba Iulia, a obținut Marele Premiu la ediția 2026 a Concursului Național „Prietenii Muzicii” de la Cluj-Napoca: „Mă simt onorată”
Antonia Dogeanu, elevă a Liceului de Arte din Alba Iulia, a obținut Marele Premiu la ediția 2026 a Concursului Național...
FOTO | Un tânăr chirurg, originar din Alba, în grupul de experți de la AGILE’s Stress Test, un exercițiu de simulare a producerii unui cutremur cu efecte în cascadă. Medicul activează în cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență “Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca
Un tânăr chirurg, originar din Alba, în grupul de experți de la AGILE’s Stress Test, un exercițiu de simulare a...
Curier Județean
FOTO | Un preot din Arhieparhia Greco-Catolică de Alba Iulia și Făgăraș în echipa României la Campionatul European de Fotbal în Sală pentru preoții catolici
Un preot din Arhieparhia Greco-Catolică de Alba Iulia și Făgăraș în echipa României la Campionatul European de Fotbal în Sală...
VIDEO | Mobilizare într-un oraș de munte din Alba pentru construirea unei noi locuințe pentru un vârstnic de 72 de ani: Acesta stă într-o casă veche de un secol și jumătate extrem de deteriorată
Mobilizare într-un oraș de munte din Alba pentru construirea unei noi locuințe pentru un vârstnic de 72 de ani: Acesta...
Politică Administrație
Parc de agrement, construit la Teiuș în zona Centrului pentru Tineret, printr-o finanțare europeană: Zone verzi și de relaxare, amenajarea unui iaz, alei pietonale, mobilier urban ecologic
Parc de agrement, construit la Teiuș în zona Centrului pentru Tineret, printr-o finanțare europeană: Zone verzi și de relaxare, amenajarea...
FOTO | Grădiniță nouă și modernă, construită la Vinerea, lângă Cugir: A fost semnat contractul de lucrări în valoare de peste 6,8 milioane lei
Grădiniță nouă și modernă, construită la Vinerea, lângă Cugir: A fost semnat contractul de lucrări în valoare de peste 6,8...
Opinii Comentarii
9 februarie: Sfântul Mucenic Nichifor, prăznuit de creștinii ortodocși
9 februarie: Sfântul Mucenic Nichifor, prăznuit de creștinii ortodocși Creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe date de 9 februarie pe Sfântul...
9 februarie: Ziua Mondială a Stomatologului
9 februarie: Ziua Mondială a Stomatologului La data de 9 februarie este sărbătorită în mod tradițional Ziua Mondială a Stomatologului,...