FOTO | ,,Strigătul celor „invizibili”: Cum să trăiești cu mai puțin de 500 de lei pe lună”. Aiudeanul Levente Polgar, despre indemnizația de handicap infimă pe care o primește din partea statului român
,,Strigătul celor „invizibili”: Cum să trăiești cu mai puțin de 500 de lei pe lună”. Aiudeanul Levente Polgar, despre indemnizația de handicap infimă pe care o primește din partea statului român
Într-o postare publică pe Facebook, Levente Polgar a arătat din nou, marți, 24 februarie 2026, fluturaşul cu indemnizația de handicap pe care o primește din partea statului român, criticând suma ca fiind foarte mică și insuficientă pentru un trai decent.
Potrivit lui Levente Polgar, indemnizația lunară în valoare de 496 de lei nu acoperă nici măcar cheltuielile de bază, precum utilitățile sau medicamentele, cu atât mai puțin costurile unei vieți decente.
El a subliniat că persoanele cu handicap din copilărie se confruntă cu dificultăți suplimentare, întrucât multe dintre ele nu au avut posibilitatea de a munci și de a contribui la sistemul de pensii, ajungând să depindă aproape exclusiv de sprijinul oferit de stat.
,,Strigătul celor „invizibili”: Cum să trăiești cu mai puțin de 500 de lei pe lună?
Se vorbește mult despre echitate, dar realitatea este o palmă peste față pentru persoanele cu handicap din copilărie. 496 de lei. Atât valorează, în ochii statului, viața unui om care nu a avut niciodată șansa la o copilărie normală.
O nedreptate sistemică
Nu este corect să punem în aceeași balanță un om care a dobândit un handicap la 50+ ani cu unul care poartă această povară de la primii pași.
Handicap din copilărie: Înseamnă ani de umilință, bullying în școli, marginalizare și uși închise. Înseamnă că „nu poți” a fost sentința ta înainte de a învăța să visezi. Nu ai apucat să muncești, să strângi o pensie, să ai o casă pe numele tău.
Handicap dobândit târziu: Înseamnă o persoană care a avut o tinerețe liberă, a putut studia, s-a distrat, a muncit și și-a construit un patrimoniu. Astăzi, acea persoană primește și pensie, și indemnizație, și facilități fiscale (reducere 50% la impozit) pentru că are deja proprietăți.
Paradoxul supraviețuirii
Cum să plătești facturi, medicamente, haine și mâncare cu 100 de euro pe lună? Este imposibil fizic.
Mai mult, birocrația te lovește unde te doare mai tare: dacă nu ai apucat să ai imobilul pe numele tău (din cauza lipsei de venituri), nu beneficiezi de nicio reducere. Răspunsul mie personal a fost „Tu ești o excepție.” Nu suntem excepții! Suntem oameni care au fost privați de dreptul la o viață demnă încă de la început. Este timpul ca legea să facă diferența între un handicap survenit după o viață de oportunități și unul care ți-a tăiat aripile înainte să apuci să zbori”, se arată în mesajul publicat de Levente Polgar.
Levente Polgar este un ultramaratonist din Aiud cunoscut pentru faptul că a terminat în premieră pentru o persoană cu dizabilități celebrul ultramaraton Tor des Geants (330 km) — o cursă extrem de dificilă la nivel mondial. El și-a pierdut brațul drept într-un accident feroviar la vârsta de 6 ani.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Asociere între municipiul Alba Iulia și comuna Sântimbru pentru digitalizarea serviciilor publice: Bugetul proiectului, actualizat
Asociere între municipiul Alba Iulia și comuna Sântimbru pentru digitalizarea serviciilor publice: Bugetul proiectului, actualizat Aleșii locali din Alba Iulia, întruniți joi, 26 februarie 2026, într-o ședință extraordinară, au adoptat o hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr 378/2024 privind aprobarea depunerii proiectului „SmartConnect Municipiul Alba Iulia și Comuna Sântimbru, județul Alba”, a cheltuielilor legate […]
FOTO | Un milion de lei pentru lucrări de consolidare și pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ 142N, în Căpâlna de Jos: În ce stadiu este proiectul
Un milion de lei pentru lucrări de consolidare și pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ 142N, în Căpâlna de Jos Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat, miercuri, 25 februarie 2026, că a fost depusă de către Consiliul Județean Alba o solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Consolidare terasamente și asigurarea […]
FOTO | ACCIDENT rutier pe DN 75 provocat de o șoferiță din Alba. A pătruns pe sensul opus și a acroșat un microbuz
ACCIDENT rutier pe DN 75 provocat de o șoferiță din Alba. A pătruns pe sensul opus și a acroșat un microbuz O femeie de 38 de ani, din județul Alba, a fost implicată într-un accident rutier produs joi, 26 februarie, pe DN 75, în afara localității Moldovenești, județul Cluj. În urma coliziunii dintre autoturismul condus […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Agresorii pot fi forțați să meargă la psiholog sau să se interneze la psihiatrie. Ordinele de protecţie pot fi prelungite până la doi ani pentru recidivişti. Legea merge la promulgare
Agresorii pot fi forțați să meargă la psiholog sau să se interneze la psihiatrie. Ordinele de protecţie pot fi prelungite...
Economistul Radu Georgescu: Economia României se contractă puternic, este în șanț! Pe românește, oamenii și firmele sărăcesc
Economistul Radu Georgescu: Economia României se contractă puternic, este în șanț! Pe românește, oamenii și firmele sărăcesc Economistul Radu Georgescu...
Știrea Zilei
VIDEO | Circulație BLOCATĂ de DN 67C Transalpina, în Alba: Copaci și bolovani pe carosabil, în urma unor alunecări de teren la Șugag
Circulație BLOCATĂ de DN 67C Transalpina, în Alba: Copaci și bolovani pe carosabil, în urma unor alunecări de teren la...
FOTO | Primarul dintr-o comună din Alba a cerut întreruperea furnizării energiei electrice pentru utilitățile de pe raza localității: „Nu mai avem resurse financiare, pentru că încasările la buget sunt blocate din cauza neaprobării taxelor și impozitelor locale”
Primarul dintr-o comună din Alba a cerut întreruperea furnizării energiei electrice pentru utilitățile de pe raza localității Primarul comunei Almașu...
Curier Județean
Asociere între municipiul Alba Iulia și comuna Sântimbru pentru digitalizarea serviciilor publice: Bugetul proiectului, actualizat
Asociere între municipiul Alba Iulia și comuna Sântimbru pentru digitalizarea serviciilor publice: Bugetul proiectului, actualizat Aleșii locali din Alba Iulia,...
FOTO | ,,Strigătul celor „invizibili”: Cum să trăiești cu mai puțin de 500 de lei pe lună”. Aiudeanul Levente Polgar, despre indemnizația de handicap infimă pe care o primește din partea statului român
,,Strigătul celor „invizibili”: Cum să trăiești cu mai puțin de 500 de lei pe lună”. Aiudeanul Levente Polgar, despre indemnizația...
Politică Administrație
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări Un nou pas...
Marius Hațegan: „PNL trebuie să rupă DEFINITIV coabitarea cu PSD. Impostura psd-iștilor nu mai are margini!”
Marius Hațegan: „PNL trebuie să rupă DEFINITIV coabitarea cu PSD. Impostura psd-iștilor nu mai are margini!” „PNL trebuie să rupă...
Opinii Comentarii
26 februarie: Adoptarea de către Parlamentul României, cu unanimitate de voturi, a legii de aderare la NATO
26 februarie: Adoptarea de către Parlamentul României, cu unanimitate de voturi, a legii de aderare la NATO Imediat după Revoluţie,...
24 februarie: Dragobetele – ziua tradiţională a iubirii la români
24 februarie: Dragobetele – ziua tradiţională a iubirii la români Dragobetele, sărbătoare populară autohtonă, specifică îndeosebi zonei de sud a...