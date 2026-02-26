FOTO | ,,Strigătul celor „invizibili”: Cum să trăiești cu mai puțin de 500 de lei pe lună”. Aiudeanul Levente Polgar, despre indemnizația de handicap infimă pe care o primește din partea statului român

,,Strigătul celor „invizibili”: Cum să trăiești cu mai puțin de 500 de lei pe lună”. Aiudeanul Levente Polgar, despre indemnizația de handicap infimă pe care o primește din partea statului român

Într-o postare publică pe Facebook, Levente Polgar a arătat din nou, marți, 24 februarie 2026, fluturaşul cu indemnizația de handicap pe care o primește din partea statului român, criticând suma ca fiind foarte mică și insuficientă pentru un trai decent.

Potrivit lui Levente Polgar, indemnizația lunară în valoare de 496 de lei nu acoperă nici măcar cheltuielile de bază, precum utilitățile sau medicamentele, cu atât mai puțin costurile unei vieți decente.

El a subliniat că persoanele cu handicap din copilărie se confruntă cu dificultăți suplimentare, întrucât multe dintre ele nu au avut posibilitatea de a munci și de a contribui la sistemul de pensii, ajungând să depindă aproape exclusiv de sprijinul oferit de stat.

,,Strigătul celor „invizibili”: Cum să trăiești cu mai puțin de 500 de lei pe lună?

​Se vorbește mult despre echitate, dar realitatea este o palmă peste față pentru persoanele cu handicap din copilărie. 496 de lei. Atât valorează, în ochii statului, viața unui om care nu a avut niciodată șansa la o copilărie normală.

​O nedreptate sistemică

​Nu este corect să punem în aceeași balanță un om care a dobândit un handicap la 50+ ani cu unul care poartă această povară de la primii pași.

Handicap din copilărie: Înseamnă ani de umilință, bullying în școli, marginalizare și uși închise. Înseamnă că „nu poți” a fost sentința ta înainte de a învăța să visezi. Nu ai apucat să muncești, să strângi o pensie, să ai o casă pe numele tău.

Handicap dobândit târziu: Înseamnă o persoană care a avut o tinerețe liberă, a putut studia, s-a distrat, a muncit și și-a construit un patrimoniu. Astăzi, acea persoană primește și pensie, și indemnizație, și facilități fiscale (reducere 50% la impozit) pentru că are deja proprietăți.

​Paradoxul supraviețuirii

​Cum să plătești facturi, medicamente, haine și mâncare cu 100 de euro pe lună? Este imposibil fizic.

​Mai mult, birocrația te lovește unde te doare mai tare: dacă nu ai apucat să ai imobilul pe numele tău (din cauza lipsei de venituri), nu beneficiezi de nicio reducere. Răspunsul mie personal a fost „Tu ești o excepție.” Nu suntem excepții! Suntem oameni care au fost privați de dreptul la o viață demnă încă de la început. Este timpul ca legea să facă diferența între un handicap survenit după o viață de oportunități și unul care ți-a tăiat aripile înainte să apuci să zbori”, se arată în mesajul publicat de Levente Polgar.

Levente Polgar este un ultramaratonist din Aiud cunoscut pentru faptul că a terminat în premieră pentru o persoană cu dizabilități celebrul ultramaraton Tor des Geants (330 km) — o cursă extrem de dificilă la nivel mondial. El și-a pierdut brațul drept într-un accident feroviar la vârsta de 6 ani.

