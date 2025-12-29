FOTO ȘTIREA TA | Vestitorii primăverii au înflorit la Alba Iulia în pragul Anului Nou. Au fost fotografiați pe mai multe străzi din oraș

Vestitorii primăverii au înflorit la Alba Iulia în pragul Anului Nou. Au fost fotografiați pe mai multe străzi din oraș

Ghioceii, numiți și vestitorii primăverii, au apărut pe mai multe străzi din Alba Iulia cu trei zile înainte de Anul Nou.

Mai exact, un bărbat a surprins mai mulți ghiocei care au răsărit cu puțin timp înainte de 31 decembrie, ultima zi a anului 2025. În ciuda episodului de ninsoare din Ajun, temperaturile neobișnuit de blânde care au urmat de Crăciun au grăbit procesul de înflorire, iar vestitorii primăverii au apărut pe mai multe străzi din oraș.

Astfel, pe străzile Nicolae Titulescu, Apulum și Liceului, mai mulți ghiocei pot fi observați. Imaginile au fost publicate pe o rețea de socializare, alături de mesajul: „În prag de 2026, vestitorii primăverii au înflorit la Alba Iulia! Zilele însorite de Crăciun și temperaturile mai blânde au dus la apariția lor cu mai puțin de 3 zile până la Anul Nou.” Postarea a strâns peste 100 de reacții în doar câteva ore.

Ghiocelul înflorește timpuriu și rezistă în condiții meteo nefavorabile, motiv pentru care oamenii îl consideră un simbol al speranței și al reînnoirii. Potrivit credinței populare, ghiocelul vestește că, după fiecare iarnă friguroasă, va veni din nou vremea frumoasă.

În România, ghioceii pot fi găsiți peste tot, fie pe pajiști, în păduri sau chiar în grădinile de bloc. Aceste plante cresc din bulbi chiar și atunci când pe sol încă se află un strat de zăpadă. Ghioceii sunt considerați simboluri ale purității, speranței și reînnoirii, în funcție de tradițiile și culturile locale.

