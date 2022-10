FOTO ȘTIREA TA| Urme de URS în Alba, în preajma unui punct de interes pentru turiști: Al doilea set de urme într-o săptămână

Strigăt de disperare a unei mămici din Sebeș: „Câți bebeluși trebuie să mai moară ca să se poată face ceva?”

Părinții unui nou-născut din Sebeș sunt indignați și supărați în același timp deoarece copilul lor a murit la câteva zile după naștere. După ce la mijlocul lunii septembrie un bebeluș și-a pierdut viața în mod tragic la Spitalul Municipal Sebeș, o altă mămică spune că și-a pierdut copilașul după ce ar fi născut la spitalul din Sebeș.

Părinții au declarat pentru ziarulunirea.ro că tragedia s-ar fi petrecut în luna februarie a anului 2022.

După spusele femeii, aceasta a născut prin cezariană și nou-născutul a primit nota 10 la naștere. Tot ea a ținut să precizeze că apoi medicii au anunțat-o că a bebelușul are ceva probleme respiratori și că îl vor trimite la Spitalul Județean Alba, pentru că în Sebeș nu ar fi avut cine să-l supravegheze.

Potrivit aceleași mămici, copilul a fost transferat de la Sebeș cu pneumonie care s-a tot agravat deoarece nu ar fi primit tratament.

Mama băiatului a declarat pentru ziarulunirea.ro că starea de sănătate a copilului s-a agravat și a fost transferat la Oradea în stare critică gradul 2.

,,Mi-au spus ca are saturația scăzută și ca trebuie supravegheat. Mi l-au adus 10 secunde seara, la 7 sau 8 parcă și a plecat că nu respira bine copilul. Mi-au zis ca îl vor trimite la Alba pentru că la Sebeș nu are cine să îl supravegheze și m-au întrebat dacă sunt de acord. A plecat de la Sebeș cu pneumonie care s-a tot agravat și nu a primit tratamentul. De la Sebeș după a 3-a zi de cezariana am ieșit din spital m-am dus la Oradea la el vineri seara, iar duminică noaptea a murit” a mai declarat aceasta.

Părinții copilului nu au depus plângere penală.