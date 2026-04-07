FOTO ȘTIREA TA | Trotuarul de la podul de pe DN 74 de la Șard, aproape să se prăbușească complet: ,,Se duce și drumul dacă nu se face consolidare”

Trotuarul de la podul de pe DN 74 de la Șard, aproape să se prăbușească complet: ,,Se duce și drumul dacă nu se face consolidare”

Probleme pe DN 74, în apropeiere de Alba Iulia. Trotuarul de la podul din zona Șard este aproape să se prăbușească complet.

Fotografia, trimisă redacției Ziarul Unirea, surprinde degradări evidente în zona laterală a podului, iar autoritățile au semnalizat provizoriu perimetrul afectat.

,,Se duce și drumul dacă nu se face ceva consolidare”, este mesajul transmis alături de imagine.

Drumul național DN 74 traversează Munții Apuseni și face legătura între județele Hunedoara și Alba. Traseul DN 74 pornește din Brad (intersecție cu DN 76 / E79) și se termină la Alba Iulia (intersecție cu DN 1 / E81). Pe traseu, drumul trece prin următoarele localități importante: Brad, Crișcior, Buceș, Abrud, Zlatna și Alba Iulia. Lungimea totală a drumului național DN 74 este aproximativ 105 kilometri.

