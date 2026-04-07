FOTO ȘTIREA TA | Trotuarul de la podul de pe DN 74 de la Șard, aproape să se prăbușească complet: ,,Se duce și drumul dacă nu se face consolidare"

Bogdan Ilea

acum 37 de minute

Trotuarul de la podul de pe DN 74 de la Șard, aproape să se prăbușească complet: ,,Se duce și drumul dacă nu se face consolidare”

Probleme pe DN 74, în apropeiere de Alba Iulia. Trotuarul de la podul din zona Șard este aproape să se prăbușească complet.

Fotografia, trimisă redacției Ziarul Unirea, surprinde degradări evidente în zona laterală a podului, iar autoritățile au semnalizat provizoriu perimetrul afectat.

,,Se duce și drumul dacă nu se face ceva consolidare”, este mesajul transmis alături de imagine.

Drumul național DN 74 traversează Munții Apuseni și face legătura între județele Hunedoara și Alba. Traseul DN 74 pornește din Brad (intersecție cu DN 76 / E79) și se termină la Alba Iulia (intersecție cu DN 1 / E81). Pe traseu, drumul trece prin următoarele localități importante: Brad, Crișcior, Buceș, Abrud, Zlatna și Alba Iulia. Lungimea totală a drumului național DN 74 este aproximativ 105 kilometri.

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | ACCIDENTUL de la Crăciunelu de Jos, surprins de camere: Impact VIOLENT între două autoturisme. Una dintre ele a fost proiectată într-o mașină parcată

Bogdan Ilea

Publicat

acum 8 ore

în

7 aprilie 2026

De

ACCIDENTUL de la Crăciunelu de Jos, surprins de camere: Impact VIOLENT între două autoturisme. Una dintre ele a fost proiectată într-o mașină parcată Un accident rutier s-a produs astăzi, 7 aprilie 2026, în localitatea Crăciunelu de Jos, iar momentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Coliziunea a implicat două autoturisme și a […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | ACCIDENT rutier la Șard: Un șofer de 29 de ani, din Ocna Mureș, ,,beat mangă”, a lovit două mașini parcate și s-a oprit într-un șanț. De ce se afla în localitate 

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

6 aprilie 2026

De

ACCIDENT rutier la Șard: Un șofer de 29 de ani, din Ocna Mureș, ,,beat mangă”, a lovit două mașini parcate și s-a oprit într-un șanț. De ce se afla în localitate Un accident rutier a avut loc luni după-masa, în jurul orei 18.00, în localitatea Șard. Un șofer a ajuns cu o Dacia într-un șanț. […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Pietonii din Alba Iulia, obligați să ocolească mașinile parcate pe trotuar: „Dacă ești cu căruciorul de bebe, trebuie să ieși în drum”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o zi

în

6 aprilie 2026

De

Pietonii din Alba Iulia, obligați să ocolească mașinile parcate pe trotuar: „Dacă ești cu căruciorul de bebe, trebuie să ieși în drum” Pietonii din Alba Iulia sunt nevoiți, în mod constant, să se ferească de mașinile parcate pe trotuare. Situația devine cu atât mai neplăcută pentru cei care își plimbă copiii în cărucior. Un astfel […]

Citește mai mult