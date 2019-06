FOTO/ ȘTIREA TA: ”Țeapa” cu premii de mii de euro și produse IT ”lovește” și românii din străinătate. Cum a pierdut 180 de euro, în doar 5 minute, o femeie care lucrează în Germania

Indiferent dacă sunt în țară sau în străinătate, românii continuă să fie înșelați prin metoda SMS-ului care-i anunță că au câștigat un produs IT și mii de euro, iar dacă vor să intre în posesia lor, să sune la un număr de telefon. Chiar dacă ”țeapa” e foarte veche, încă se mai găsesc persoane care cad în plasa infractorilor.



O astfel de situație ne-a fost descrisă de o cititoare a publicației noastre, care a pierdut în doar 5 minute suma de 180 de euro.

”Ieri dimineață mi-a venit acest mesaj și am sunat la numărul de telefon și mi-a spus că sunt de la firma ***** România, că am câștigat un laptop și 10.000 de euro, dar trebuie să le trimit lor 180 de euro, ca să-mi pot primi premiul. Am trimis banii și am așteptat să mă sune cineva, nu m-a sunat, iar telefonul lor era închis când am încercat să vorbesc din nou cu persoana respectivă”, ne-a scris femeia.

Aceasta a precizat că se află la muncă în Germania și nu știe cum ar putea să-și recupereze banii, dar ar vrea să afle lumea despre această înșelăciune, astfel încât să nu o mai pățească și alții.