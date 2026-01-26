FOTO | ACCIDENT rutier în comuna Săsciori, pe DN 67C: un autoturism s-a răsturnat

ACCIDENT rutier în comuna Săsciori, pe DN 67C: un autoturism s-a răsturnat

Un accident rutier a avut loc pe raza comunei Săsciori, pe DN67 C. Din primele informații este vorba despre un autoturism care s-a răsturnat, astăzi, luni, 26 ianuarie 2026.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice si prim ajutor medical la un accident rutier produs pe DN 67C, com. Sasciori.

Este vorba despre un autoturism răsturnat, fără persoane incarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI