FOTO-ȘTIREA TA | Pe o stradă din cartierul Partoș din Alba Iulia canalizarea a refulat peste noapte: Locuitorii se plâng că nu pot face duș sau spăla haine

Pe o stradă din cartierul Partoș din Alba Iulia canalizarea a refulat peste noapte: Locuitorii se plâng că nu pot face duș sau spăla haine

Un cititor al Ziarului Unirea a semnalat o problemă serioasă în cartierul Partoș din Alba Iulia. Potrivit acestuia, încă de aseară, în jurul orei 20:30, canalizarea a început să refuleze, deși în zonă nu au fost ploi torențiale care să justifice situația.

Strada afectată s-a transformat într-un adevărat disconfort pentru locuitori, care se plâng de mirosul greu de suportat și de imposibilitatea de a-și folosi utilitățile de bază.

„Nu putem face duș, nu putem spăla haine, nu putem folosi apa cum trebuie”, a transmis cititorul.

Revolta oamenilor este cu atât mai mare cu cât problema se petrece în orașul promovat ca „smart”.

Locuitorii din zonă cer autorităților locale să intervină rapid pentru a remedia defecțiunea și pentru a preveni repetarea unei asemenea situații în viitor.

