FOTO ȘTIREA TA | ,,Parcare de bizon de Cluj” în zona Mercur City Center din Alba Iulia. Șoferul și-a lăsat mașina pe trotuar fără să țină cont de pietoni
,,Parcare de bizon de Cluj” în zona Mercur City Center din Alba Iulia. Șoferul și-a lăsat mașina pe trotuar fără să țină cont de pietoni
Un șofer din Cluj a decis că regulile de circulație și de bun simț nu se aplică oricui, dând dovadă de lipsă de respect, luni, 9 martie 2026.
Mai exact, acesta și-a lăsat autoturismul, un Ford înmatriculat în județul Cluj, direct pe trotuar, în zona Mercur City Center, blocând aproape în totalitate accesul pietonilor. Din cauza modului în care a fost parcată mașina, oamenii au fost puși în situația de a ocoli autoturismul și de a ieși din spațiul destinat deplasării în siguranță.
Imaginea a fost surprinsă de un cititor Ziarul Unirea: ,,Parcare de bizon de Cluj la Mercur City Center”, este mesajul care a însoțit poza.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea Ta
FOTO ȘTIREA TA | Mobilier aruncat și copertină în stare de degradare la dispensarul din Sălciua. Reacția primarului: ,,Avem un contract de închiriere cu un medic de familie”
FOTO ȘTIREA TA | Mobilier aruncat și copertină în stare de degradare la dispensarul din Sălciua. Reacția primarului: ,,Avem un contract de închiriere cu un medic de familie” Mai multe imagini care surprind starea dispensarului din comuna Sălciua, județul Alba, au fost publicate pe o rețea de socializare de către un bărbat. În fotografii pot […]
FOTO ȘTIREA TA | Gunoaie și mizerie pe Valea Aiudului: ,,În ce direcție ne îndreptăm oare?”
Gunoaie și mizerie pe Valea Aiudului: ,,În ce direcție ne îndreptăm oare?” Mai multe deșeuri s-au acumulat pe Valea Aiudului, afectând vizibil aspectul zonei. Obiecte din plastic și alte resturi aruncate la întâmplare au transformat albia într-un spațiu neîngrijit. În imaginile trimise de un cititor Ziarul Unirea se pot observa resturile împrăștiate pe porțiunea cuprinsă […]
VIDEO ȘTIREA TA | Grindină în Alba Iulia: Vreme extrem de capricioasă la final de februarie 2026
Grindină în Alba Iulia: Vreme extrem de capricioasă la final de februarie 2026 Căderi de grindină, vreme instabilă și capricioasă în Alba Iulia, astăzi, 24 februarie 2026. Mai multe zone din oraș au fost surprinse de fenomenele meteo. Prognozele și avertizările meteorologice au anunțat vreme instabilă, cu precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Producția de carne din România: Creșteri la porcine și păsări, scăderi la bovine, ovine și caprine, în ianuarie 2026
Producția de carne din România: Creșteri la porcine și păsări, scăderi la bovine, ovine și caprine, în ianuarie 2026 Producția...
CONTROALE la serviciile sociale rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități din România: „Toleranță zero pentru nerespectarea standardelor”
CONTROALE la serviciile sociale rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități din România Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole,...
Știrea Zilei
VIDEO | Adolescent de 17 ani, din Fărău, bătut, băgat în portbagajul unei mașini și lăsat pe un teren din localitate. Doi bărbați din Alba Iulia și Teiuș, REȚINUȚI de polițiști
Adolescent de 17 ani, din Fărău, bătut, băgat în portbagajul unei mașini și lăsat pe un teren din localitate. Doi...
Adina Szitar, cadru didactic asociat la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, numită șefă a Inspecției în Construcții din România
Adina Szitar, cadru didactic asociat la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, numită șefă a Inspecției în Construcții din...
Curier Județean
Traseu de pregătire sportivă pentru tinerii din Alba care vor să devină polițiști: Cum se pot înscrie
Traseu de pregătire sportivă pentru tinerii din Alba care vor să devină polițiști: Cum se pot înscrie Inspectoratul de Poliție...
FOTO | Premiul II și două mențiuni pentru elevii Școlii Gimnaziale „Nicodim Ganea” din Bistra, la Olimpiada de Limba Franceză: ,,Rezultate care fac cinste școlii noastre”
Premiul II și două mențiuni pentru elevii Școlii Gimnaziale „Nicodim Ganea” din Bistra, la Olimpiada de Limba Franceză: ,,Rezultate care...
Politică Administrație
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia va continua să fie finanțat cu fonduri europene. Victor Negrescu: Investițiile în sănătate trebuie să rămână o prioritate europeană
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia va continua să fie finanțat cu fonduri europene. Victor Negrescu: Investițiile în sănătate trebuie...
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026 Conform...
Opinii Comentarii
10 martie 1930: S-a născut Octavian Șchiau, întemeietorul studiilor filologice la Universitatea din Alba Iulia
10 martie 1930: S-a născut Octavian Șchiau, întemeietorul studiilor filologice la Universitatea din Alba Iulia Octavian Șchiau (n. 10 martie...
9 martie 2025: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine să faci în această zi
9 martie 2025: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine să faci în...