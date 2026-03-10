Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | ,,Parcare de bizon de Cluj” în zona Mercur City Center din Alba Iulia. Șoferul și-a lăsat mașina pe trotuar fără să țină cont de pietoni

Bogdan Ilea

Publicat

acum 16 minute

în

De

,,Parcare de bizon de Cluj” în zona Mercur City Center din Alba Iulia. Șoferul și-a lăsat mașina pe trotuar fără să țină cont de pietoni

Un șofer din Cluj a decis că regulile de circulație și de bun simț nu se aplică oricui, dând dovadă de lipsă de respect, luni, 9 martie 2026. 

Mai exact, acesta și-a lăsat autoturismul, un Ford înmatriculat în județul Cluj, direct pe trotuar, în zona Mercur City Center, blocând aproape în totalitate accesul pietonilor. Din cauza modului în care a fost parcată mașina, oamenii au fost puși în situația de a ocoli autoturismul și de a ieși din spațiul destinat deplasării în siguranță.

Imaginea a fost surprinsă de un cititor Ziarul Unirea: ,,Parcare de bizon de Cluj la Mercur City Center”, este mesajul care a însoțit poza.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Mobilier aruncat și copertină în stare de degradare la dispensarul din Sălciua. Reacția primarului: ,,Avem un contract de închiriere cu un medic de familie”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 zile

în

5 martie 2026

De

FOTO ȘTIREA TA | Mobilier aruncat și copertină în stare de degradare la dispensarul din Sălciua. Reacția primarului: ,,Avem un contract de închiriere cu un medic de familie” Mai multe imagini care surprind starea dispensarului din comuna Sălciua, județul Alba, au fost publicate pe o rețea de socializare de către un bărbat. În fotografii pot […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Gunoaie și mizerie pe Valea Aiudului: ,,În ce direcție ne îndreptăm oare?”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 săptămâni

în

25 februarie 2026

De

Gunoaie și mizerie pe Valea Aiudului: ,,În ce direcție ne îndreptăm oare?” Mai multe deșeuri s-au acumulat pe Valea Aiudului, afectând vizibil aspectul zonei. Obiecte din plastic și alte resturi aruncate la întâmplare au transformat albia într-un spațiu neîngrijit. În imaginile trimise de un cititor Ziarul Unirea se pot observa resturile împrăștiate pe porțiunea cuprinsă […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Grindină în Alba Iulia: Vreme extrem de capricioasă la final de februarie 2026

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 săptămâni

în

24 februarie 2026

De

Grindină în Alba Iulia: Vreme extrem de capricioasă la final de februarie 2026 Căderi de grindină, vreme instabilă și capricioasă în Alba Iulia, astăzi, 24 februarie 2026. Mai multe zone din oraș au fost surprinse de fenomenele meteo. Prognozele și avertizările meteorologice au anunțat vreme instabilă, cu precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare […]

Citește mai mult