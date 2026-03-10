FOTO ȘTIREA TA | ,,Parcare de bizon de Cluj” în zona Mercur City Center din Alba Iulia. Șoferul și-a lăsat mașina pe trotuar fără să țină cont de pietoni

,,Parcare de bizon de Cluj” în zona Mercur City Center din Alba Iulia. Șoferul și-a lăsat mașina pe trotuar fără să țină cont de pietoni

Un șofer din Cluj a decis că regulile de circulație și de bun simț nu se aplică oricui, dând dovadă de lipsă de respect, luni, 9 martie 2026.

Mai exact, acesta și-a lăsat autoturismul, un Ford înmatriculat în județul Cluj, direct pe trotuar, în zona Mercur City Center, blocând aproape în totalitate accesul pietonilor. Din cauza modului în care a fost parcată mașina, oamenii au fost puși în situația de a ocoli autoturismul și de a ieși din spațiul destinat deplasării în siguranță.

Imaginea a fost surprinsă de un cititor Ziarul Unirea: ,,Parcare de bizon de Cluj la Mercur City Center”, este mesajul care a însoțit poza.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI